Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом

«Это интересный вопрос», — сказал Трамп, когда его спросили о том, признает ли он Крым частью России.

По его словам, присоединение полуострова к Российской Федерации произошло во время президентства Обамы.

«Позволил бы я этому случиться? Нет, не позволил бы. Но он позволил. Это было его решение», — добавил Трамп.

При этом он уточнил, что ему «не нравится ситуация с Крымом».

В конце июня Трамп прокомментировал возможность признания Крыма частью России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.