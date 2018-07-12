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Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
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Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом 

RT на русском 4 часа назад
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что ему не нравится ситуация вокруг Крыма. При этом он подчеркнул, что всё это произошло в президентство его предшественника Барака Обамы.
«Это интересный вопрос», — сказал Трамп, когда его спросили о том, признает ли он Крым частью России.
По его словам, присоединение полуострова к Российской Федерации произошло во время президентства Обамы.
«Позволил бы я этому случиться? Нет, не позволил бы. Но он позволил. Это было его решение», — добавил Трамп.
При этом он уточнил, что ему «не нравится ситуация с Крымом».
В конце июня Трамп прокомментировал возможность признания Крыма частью России.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
RT на русском: последние новости
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