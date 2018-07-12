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Радикалы захватили границу с Таджикистаном
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Талибы взяли под контроль границу с Таджикистаном 

Вести.Ru 7 часов назад
Под контроль боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в России) попала значительная территория Афганистана на границе с соседним Таджикистаном. Утром 12 июля они захватили приграничные территории уезда Хваджа Гхар. Есть угроза полного захвата талибами этого уезда, а также соседних уездов Дашти Кала, Янги Кала и Даргад.
Правительство Афганистано пока не имеет на этих территориях достаточных сил для отражения наступления талибов, сообщает "Интерфакс".
Талибы атаковали армейские подразделения в Пули Моманд уезда Дашти-Арчи соседней с Тахаром провинции Кундуз. Были убиты 32 военнослужащих афганской армии и ранены 20 человек. Боевики забрали с собой все оружие, боеприпасы, технику и снаряжение правительственной армии.
Дислоцированная на границе с Таджикистаном рота афганской армии несколько дней назад, опасаясь нападения талибов, покинула расположение в полном составе, оголив границу. После того, как нападения не последовало афганские военнослужащие вернулись в казарму.
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