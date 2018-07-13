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Трамп встретился с королевой Великобритании
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Дональд и Меланья Трамп прибыли на аудиенцию к Елизавете II 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей прибыли в Виндзорский замок на аудиенцию к королеве Великобритании Елизавете Второй.
Дональд Трамп стал 12-м президентом США, с которым Елизавета Вторая познакомилась лично. После Гарри Трумэна единственным американским лидером, с которым она не виделась, был Линдон Джонсон.
Сцену приветствия разрешено было снимать, однако сама беседа королевы за чаем с Трампом и его женой пройдет, как и большинство мероприятий президента США в Британии, в закрытом для прессы режиме.
В Виндзор Трампы отправились из резиденции посла США, где отдохнули пару часов после дневных мероприятий. Ранее в пятницу президент США провел переговоры и совместную пресс-конференцию с главой британского кабинета министров Терезой Мэй.
Мэй от лица королевы пригласила президента США посетить Великобританию во время визита в Вашингтон еще в начале 2017 года. Речь изначально шла о государственном визите. Однако поспешность приглашения, как и поспешность визита — Трамп тогда только стал президентом — многих удивили, а у многих и вовсе вызвало возмущение.
Порядка двух миллионов британцев подписали тогда петицию с требованием отменить госвизит из-за проводимой американским лидером миграционной политики. За этим последовали еще несколько скандалов и акций протеста, сделавших проведений полноценного государственного визита, предполагающего в том числе, банкет от лица королевы и различные церемонии в Лондоне, невозможным.
В итоге был найден компромиссный вариант: Трамп приехал с официальным визитом, но все же получил аудиенцию у королевы. Как утверждают американские и британские СМИ, президент США очень хотел познакомиться с Елизаветой Второй.
Визит Трампа обставлен куда более пышно, чем обычный рабочий визит, с церемонией приветствия, с оркестром и торжественным ужином от лица премьера, но все же менее пышным, чем государственный визит.
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