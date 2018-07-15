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В ХАМАС подтвердили прекращение огня с Израилем
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Представитель ХАМАС подтвердил прекращение огня с Израилем 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AP Photo / Khalil Hamra
Официальный представитель правящего в секторе Газа движения Фаузи Бархум подтвердил прекращение огня с Израилем после обмена ударами, который продолжался почти сутки.
В ходе самого масштабного раунда вооруженного противостояния последних четырех лет израильская авиация разбомбила десятки объектов палестинских боевиков, а те выпустили почти 200 ракет и мин по приграничным районам Израиля.
"Усилия многих сторон, которые предпринимались с начала… израильских ударов по Газе… увенчались успехом, позволив вернуться к затишью и остановить эскалацию", — написал Бархум в социальной сети Facebook, особо отметив посреднические усилия Египта.
Местные СМИ цитируют неназванного представителя оборонного истеблишмента Израиля, который сказал, что дальнейшие действия будут определяться "ситуацией на местах". В подобных случаях израильтяне обычно не признают наличия договоренностей с группировками, которые они считают террористическими, но выражают готовность отвечать "затишьем на затишье".
Бомбардировки анклава, где погибли двое палестинцев и не менее 14 ранены, израильские военные и политики назвали ответом на приграничные столкновения, запуски воздушных шаров и змеев с горючими веществами и обстрелы, возобновившиеся минувшей ночью.
В ХАМАС говорят о пусках ракет и мин как об ответе на "израильскую агрессию". Один из снарядов попал в жилой дом в городе Сдероте, ранив трех человек. Примерно с 21.00 мск сообщения о палестинских обстрелах прекратились.
Обмен ударами Израиль назвал самой масштабной эскалацией за четыре года, прошедших со времен последней крупной военной операции в секторе Газа. Летняя кампания 2014 года, перешедшая от дистанционных ударов к наземному вторжению и уличным боям, унесла жизни свыше двух тысяч палестинцев и более 70 израильтян.
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