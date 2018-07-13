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Налет коалиции привел к гибели мирных сирийцев
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СМИ: жертвами ударов ВВС коалиции в провинции Дейр-эз-Зор стали 30 сирийцев 

ТАСС 5 часов назад
Фото: : U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor T. McBride
Не менее 30 мирных граждан погибли в результате атаки ВВС коалиции во главе с США на населенные пункты Багоз-Фаукани и Эс-Суса, расположенные в окрестностях пограничного с Ираком города Бу-Кемаль в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило в пятницу агентство SANA.
По его данным, удары были нанесены по жилым кварталам. Среди погибших и раненых большинство женщины и дети. Число жертв может возрасти, указали местные власти, учитывая, что несколько человек получили тяжелые ранения.
Агентство SANA отмечает, что с начала 2018 года сотни сирийцев погибли и получили ранения в провинциях Дейр-эз-Зор, Хасеке и Ракка в ходе налетов авиации США и их союзников. Правительство Сирии неоднократно обращалось в Совет Безопасности ООН с требованием осудить авиаудары коалиции, в результате которых страдает мирное население и наносится материальный урон хозяйственным объектам.
США оказывают поддержку с воздуха отрядам вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии", бойцы которой преследуют банды террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в пограничных с Ираком районах.
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