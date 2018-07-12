Трампа могли завербовать в СССР

Журнал New York Magazine связал начало политической карьеры президента США Дональда Трампа с визитом в СССР в 1987 году.

Как отмечает издание, советская разведка использовала «широкую сеть» сотрудников, чтобы получить рычаги влияния на влиятельных иностранцев.

«Русские прикармливали и завлекали не только видных политиков и лидеров культуры, но и людей, в которых они видели потенциал для будущей деятельности», — пишет New York Magazine.

В 1986 году посол СССР Юрий Дубинин встретился с Трампом в Нью-Йорке, похвалил построенное им здание и пригласил обсудить строительство в Москве. В июле 1987 года Трамп посетил российскую столицу. Он остановился в номере отеля, который, «несомненно, прослушивался».

Трамп вернулся из Москвы с «политическими амбициями». Через два месяца после визита в СССР он потратил почти сто тысяч долларов на серию газетных публикаций его «политического манифеста». В том документе говорилось, что «Америка должна перестать платить за защиту стран, которые способны защититься самостоятельно».

Издание отмечает, что российская разведка всегда добивалась влияния в зарубежных странах, действуя «тонко и терпеливо». Русские использовали разные рычаги воздействия и использовали базовый набор для шантажа — «жадность, глупость, эго и сексуальные желания».

«Все эти черты есть у Трампа в изобилии», — подчеркивается в статье.

После серии финансовых проблем и «наглого злоупотребления» законами о банкротстве Трамп перестал брать в долг у американских банков и начал зависеть от «нетрадиционных источников капитала». New York Magazine пишет, что его «спасли русские деньги»: с 2003-го по 2017 год «люди из бывшего СССР» совершили 86 покупок имущества Трампа на общую сумму в 109 миллионов долларов.

В январе 2017-го издание Buzzfeed опубликовало доклад о «российском компромате» на Трампа и связях президента США с Москвой. В Buzzfeed подчеркнули, что проверить информацию из доклада не удалось. В документе утверждалось, что ФСБ в течение многих лет пыталась собрать компрометирующие Трампа сведения. В частности, там упоминался эпизод с прослушкой и «девушками по вызову» в номере Трампа в московском отеле, где будущий президент останавливался в 2013 году.