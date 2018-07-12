Ещё
Порошенко посоветовали заняться отношениями с РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский депутат посоветовал Порошенко выстраивать отношения с РФ 

Российская Газета 16 часов назад
Фото: EPA
Народный депутат Украины Нестор Шуфрич призвал президента Петра Порошенко брать пример с американского лидера Дональда Трампа и выстраивать отношения с Россией. "Несмотря на все возражения, он выстраивает свои прямые отношения с руководством Российской Федерации, и я рекомендовал бы Порошенко не играть в пиар", — заявил Шуфрич о Трампе.
Политик отметил, что хотел бы видеть на посту главы Украины такого человека, который смог бы продвигать и защищать национальные интересы страны, передает РИА Новости.
Лидеры России и США встретятся в Хельсинки 16 июля. Они намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные международные темы.
Российская Газета: последние новости
Трамп пошутил над речью Макрона Боевики в сирийской провинции Дераа согласились сдать оружие Трамп назвал Путина своим конкурентом
Комментарии5  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС60
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии141
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом171
Путин нашел для Мутко новую работу53
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения24
Видео
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
03:36
В НАТО предсказали успех встречи Путина и Трампа
Политика В мире
12:24
Радикалы захватили границу с Таджикистаном
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение