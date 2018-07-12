Порошенко посоветовали заняться отношениями с РФ

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич призвал президента Петра Порошенко брать пример с американского лидера Дональда Трампа и выстраивать отношения с Россией. "Несмотря на все возражения, он выстраивает свои прямые отношения с руководством Российской Федерации, и я рекомендовал бы Порошенко не играть в пиар", — заявил Шуфрич о Трампе.
Политик отметил, что хотел бы видеть на посту главы Украины такого человека, который смог бы продвигать и защищать национальные интересы страны, передает РИА Новости.