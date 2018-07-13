В Британии тысячи людей встретили Трампа протестами

Несколько тысяч человек собрались в четверг в центре Лондона на акции протеста против политики президента США Дональда Трампа , который прибыл в Великобританию с рабочим визитом.

О массовых демонстрациях было известно изначально — многие британцы приняли в штыки то, что премьер-министр Тереза Мэй в январе прошлого года пригласила Трампа с государственным визитом в Соединенное Королевство. Тогда 1,86 млн человек поставили свою подпись под петицией с требованием отменить столь высокий статус визита. И хотя парламент отказался пойти навстречу авторам коллективного обращения, формат визита со временем действительно был изменен на рабочий. Причину этого решения общественности не сообщили.

Вне городских зон

Поездка Трампа была спланирована таким образом, чтобы глава американской администрации большую часть времени проводил вне Лондона и городских зон. Так, для встречи с королевой Елизаветой II вместо Букингемского дворца был выбран Виндзорский замок в предместьях британской столицы, для встречи с Мэй вместо Даунинг-стрит — загородная премьерская резиденция Чекерс, а для торжественного ужина — Бленхеймский дворец в графстве Оксфордшир вместо того же Букингемского дворца.

Именно поэтому манифестанты собрались в четверг у ограждения Риджентс-парка в Лондоне, на территории которого расположена резиденция американского посла. Сюда на несколько часов на вертолете из аэропорта Станстед прибыл президент с супругой Меланьей. После он вылетел на ужин в Бленхеймский дворец.

Люди в толпе использовали различные предметы, вплоть до металлических дуршлагов и кастрюль с половниками, чтобы создать побольше шума, у многих были свистки. В руках люди держали плакаты с различными лозунгами: от "Нет расизму, нет Трампу" и "Уважай права человека", до простой надписи "Фуууу" на куске попавшегося под руку картона.

Люди переиначили неофициальный гимн сборной Англии по футболу с заголовком It's coming home ("Он возвращается домой") и пели, что домой возвращается сам Трамп, предлагая таким образом ему побыстрее покинуть королевство.

Апогея шум достиг в тот момент, когда вертолет с главой администрации США медленно поднялся над парком и направился за город, где Трампа и Меланью ждал прием от Терезы Мэй. Впрочем, и там не обошлось без акций протеста: сотни митингующих с транспарантами, такими как Dump Trump ("Свергните Трампа"), собрались в старинном городке Вудсток прямо у въезда на территорию уже упомянутого Бленхеймского дворца — фамильной резиденции герцогов Мальборо и места рождения премьер-министра Уинстона Черчилля (1874-1965).

Правда, до самого дворца, который окружен огромным парком, от въездных ворот было весьма далеко. Да и вертолет с хозяином Белого дома подлетел к этой резиденции совсем не оттуда, сев на лужайку в глубинной части парка, со стороны обелиска, расположенного по другую сторону озера как от дворца, так и от въездных ворот.

Пятничные протесты

На 13 июля в столице запланирована демонстрация под лозунгом "Остановите Трампа". О своем намерении принять в ней участие в интернете уже заявили порядка 60 тыс. человек. Кроме того, в пятницу в центре Лондона состоится 10-тысячный женский марш, который завершится митингом на Трафальгарской площади.

Над другой известной площадью британской столицы — Парламентской — утром в течение двух часов будет парить воздушный шар в виде шестиметровой надувной фигуры "Трамп-baby", изображающей президента в виде озлобленного ребенка в подгузниках, схватившего мобильный телефон. Организаторы этой акции также рассчитывали, что baby сможет полетать и над полем принадлежащего президенту США шотландского гольф-курорта Trump Turnberry, где Трамп проведет предстоящие выходные дни, однако шотландская полиция отказала им в праве на такую забаву.

Мэр Лондона Садик Хан, с которым у Трампа давно сложились антагонистические заочные отношения, заявил в четверг, что пятничные протесты не будут носить антиамериканский характер, а направлены против подрыва устоявшихся ценностей. "Я дорожу особыми отношениями с США и со многими американцами, которые вносят вклад в развитие нашего города. Мы ожидаем друг от друга высочайших стандартов. Особые отношения означают, что мы заявляем во всеуслышание, когда ценности, которыми мы дорожим, оказываются под угрозой", — пояснил столичный градоначальник в Twitter причину проведения массовых демонстраций и митингов.