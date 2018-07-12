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Трамп напомнил союзникам, что США могут в любой момент выйти из НАТО
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Трамп напомнил союзникам, что США могут в любой момент выйти из НАТО 

Российская Газета 9 часов назад
Фото: Российская Газета
Вначале американский лидер Дональд Трамп внезапно повысил ставки в вопросе о расходах на оборону, а под занавес и вовсе выступил с сенсационным заявлением о том, что США теоретически могут в любой момент выйти из НАТО по решению президента в обход конгресса. Впрочем, к эпатажным признаниям хозяина Белого дома в Старом Свете уже привыкли. Между тем на полях встречи сохранялась явная напряженность между ключевыми трансатлантическими союзниками, Вашингтоном и Берлином, хотя Трамп и уверял коллег, что его отношения с канцлером ФРГ Ангелой Меркель остаются «очень-очень хорошими».
Как пошутил портал "Шпигель онлайн", итоги первого дня общения 29 лидеров стран — членов НАТО удалось коротко выразить в пяти словах: «Все могло быть еще хуже». На второй день, по наблюдениям того же «Шпигеля», саммит «погрузился в хаос» из-за спонтанных действий президента США, которые перечеркнули утвержденную программу. В четверг Дональд Трамп созвал экстренное закрытое совещание, из-за которого многим коллегам пришлось прервать двусторонние встречи, а генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу — отложить итоговую пресс-конференцию. Впрочем, все протокольные мероприятия затмил выход к прессе самого Трампа.
На саммите хозяин Белого дома вновь в жесткой форме поднял вопрос об увеличении расходов на оборону к 2024 году. В совместной декларации по-прежнему фигурирует показатель в 2 процента от ВВП, к которому в соответствии с прежними договоренностями должна стремиться каждая из участниц военного блока. Сейчас это условие выполняют всего пять государств: сами Соединенные Штаты (3,5 процента), Греция (2,27 процента), Эстония (2,14 процента), Великобритания (2,1 процента) и Литва (2 процента). А вот ФРГ тратит на оборону 1,24 процента от ВВП, но в абсолютных показателях это на целых 80 процентов больше, чем в 2014 году, о чем напомнила Меркель. Однако Трамп не преминул указать Германии, что такая благополучная страна могла бы ускориться с увеличением военного бюджета. Более того, президент США внезапно повысил ставки и высказал пожелание, чтобы в будущем все партнеры по альянсу довели эту цифру до 4 процентов. Европейские политики восприняли эти слова как продолжение давления со стороны Вашингтона. «Мы не можем просто так увеличить оборонные расходы с 2 до 4 процентов. Я даже не знаю, хорошая ли эта мера и соответствует ли она интересам коллективной безопасности», — скептически отметил французский лидер Эмманюэль Макрон. Премьер Италии Джузеппе Конте высказался более категорично: «От прежнего кабинета мы унаследовали обязательства по НАТО. Никаких дополнительных расходов у нас не будет».
Как шутят немецкие СМИ, итоги саммита НАТО можно уместить в пяти словах: «Все могло быть еще хуже»
Как и ожидалось, на саммите была утверждена новая военная концепция. Она предусматривает, что к 2020 году НАТО будет способна поддерживать в постоянной и полной боевой готовности 30 механизированных батальонов, 30 авиаэскадрилий и 30 боевых кораблей. В случае некого гипотетического кризиса они должны быть развернуты в течение 30 суток или даже быстрее. Как ранее писала «РГ», речь идет об уже существующей военной инфраструктуре. Наконец, в Брюсселе был дан зеленый свет новому расширеню альянса и присоединению к нему тридцатой страны — Македонии. Ее премьер Зоран Заев и генсек НАТО подписали документ о начале переговоров. Ожидается, что процесс вступления балканской республики в организацию может занять около полутора лет. Македонцам предстоит утвердить конституционные изменения о переименовании страны в Республику Северная Македония, на что после многолетних споров согласились греки. Отдельная декларация была посвящена Грузии, которой Столтенберг также пообещал членство в НАТО, не обозначив, однако, никаких сроков. При этом в документе сообщается, что на март 2019 года намечены очередные совместные учения Грузии и Североатлантического альянса.
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