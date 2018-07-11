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Россия потребует раскрыть секрет «Новичка»
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Россия потребует от Британии раскрытия программы по синтезу химоружия 

Деловая газета «Взгляд» 22 часа назад
Посольство России в Лондоне заявило, что Москва собирается потребовать от Британии раскрытия программы по синтезу боевых отравляющих веществ.
«Намерены потребовать от британских властей раскрытия имеющейся программы по синтезу боевых отравляющих веществ в Великобритании, в том числе тех, которые относятся к массиву изучаемых на Западе новых нервно-паралитических веществ под общим названием «Новичок», — передает заявление посольства ТАСС.
Пресс-секретарь посольства России заявил, что обнародование таких данных в интересах всех, кто хочет установить истину в деле об отравлении Скрипалей.
По его словам, «быстрота, с которой эксперты (лаборатории в Портон-Дауне) определили тип этого вещества», а также их роль в оказании медпомощи указывает на то, что британская сторона имеет образцы этого отравляющего вещества и имеет его образцы.
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