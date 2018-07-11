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Меркель против Трампа, новый член НАТО и другие события дня
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Главные события среды 

Рамблер 23 часа назад

Скандал в ОБСЕ с учатием России

Делегация России в полном составе покинула пленарное заседание Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Меркель отреагировала на "выпады" Трампа

Немецкий канцлер Ангела Меркель ответила на слова президента США Дональда Трампа о газовой зависимости Германии от России. Ранее Трамп заявил, что Берлин контролируется Москвой благодаря поставкам российского газа.

Таллин выразил недовольство Москве

Посол России в Таллине Александр Петров сообщил о получении Москвой ноты Министерства иностранных дел Эстонии. В документе говорится о нарушении Россией границы Эстонии.

В НАТО появится новый член

Главы государств и правительств 29 стран-членов НАТО пригласили Македонию начать переговоры о вступлении в альянс.

План Запада по войне в Крыму раскрыт

Западная коалиция намеревалась дестабилизировать обстановку в Крыму, устроив там "гибридную войну". Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Греция повторила поступок Британии

Двое российских дипломатов будут высланы в рамках ответа Греции на их «незаконные действия» на ее территории, сообщает местная газета Kathimerini.

Прилепин рассказал о напугавшем Украину слове Путина

Писатель, экс-заместитель комбата армии ДНР Захар Прилепин заявил, что Киев отказался от масштабного наступления в Донбассе во время ЧМ из-за заявления президента России Владимира Путина. По словам Прилепина, у ДНР были разведданные, доказывавшие готовность украинских войск к наступлению.

Налоговики захотели проследить за счетами россиян

Федеральная налоговая служба (ФНС) попросила предоставить ей право требовать у банков данные о счетах россиян вне налоговых проверок. С такой просьбой налоговики обратились в Минфин.

МЧС ждет масштабная «чистка»

Созданное новым главой МЧС Зиничевым управление собственной безопасности МЧС включило в себя 40 сотрудников, которые займутся «чисткой рядов».

Дело грузинского пастуха получило новый поворот

Молодой грузинский пастух Малхаз Кобаури, который подозревается в убийстве американской семьи из трех человек в Душетском районе Грузии, в ходе судебного процесса заявил о своей невиновности.

Известный блогер не доехал до ЧМ-2018

Блогер Stence погиб на дороге в Челябинской области. Он широко известен по публикациям на YouTube-канале Stence Show видеообзоров компьютерных и онлайн-игр.

Сборная Хорватии угодила в новый скандал

«Спорт-Экспресс» сообщил о новом расследовании FIFA в отношении сборной Хорватии, связанном с действиями фанатов команды. По данным канала, поводом для расследования стали фотографии, опубликованные болельщиками.

Автовладельцев ждут знаковые изменения

Россияне, покупающие автомобили у официальных дилеров, смогут регистрировать новые машины без посещения ГИБДД. Такая норма содержится в законопроекте «О государственной регистрации транспортных средств».
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