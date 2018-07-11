Меркель против Трампа, новый член НАТО и другие события дня

Скандал в ОБСЕ с учатием России
Делегация России в полном составе покинула пленарное заседание Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Меркель отреагировала на "выпады" Трампа
Немецкий канцлер Ангела Меркель ответила на слова президента США Дональда Трампа о газовой зависимости Германии от России. Ранее Трамп заявил, что Берлин контролируется Москвой благодаря поставкам российского газа.
Таллин выразил недовольство Москве
Посол России в Таллине Александр Петров сообщил о получении Москвой ноты Министерства иностранных дел Эстонии. В документе говорится о нарушении Россией границы Эстонии.
В НАТО появится новый член
Главы государств и правительств 29 стран-членов НАТО пригласили Македонию начать переговоры о вступлении в альянс.
План Запада по войне в Крыму раскрыт
Западная коалиция намеревалась дестабилизировать обстановку в Крыму, устроив там "гибридную войну". Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Греция повторила поступок Британии
Двое российских дипломатов будут высланы в рамках ответа Греции на их «незаконные действия» на ее территории, сообщает местная газета Kathimerini.
Прилепин рассказал о напугавшем Украину слове Путина
Писатель, экс-заместитель комбата армии ДНР Захар Прилепин заявил, что Киев отказался от масштабного наступления в Донбассе во время ЧМ из-за заявления президента России Владимира Путина. По словам Прилепина, у ДНР были разведданные, доказывавшие готовность украинских войск к наступлению.
Налоговики захотели проследить за счетами россиян
Федеральная налоговая служба (ФНС) попросила предоставить ей право требовать у банков данные о счетах россиян вне налоговых проверок. С такой просьбой налоговики обратились в Минфин.
МЧС ждет масштабная «чистка»
Созданное новым главой МЧС Зиничевым управление собственной безопасности МЧС включило в себя 40 сотрудников, которые займутся «чисткой рядов».
Дело грузинского пастуха получило новый поворот
Молодой грузинский пастух Малхаз Кобаури, который подозревается в убийстве американской семьи из трех человек в Душетском районе Грузии, в ходе судебного процесса заявил о своей невиновности.
Известный блогер не доехал до ЧМ-2018
Блогер Stence погиб на дороге в Челябинской области. Он широко известен по публикациям на YouTube-канале Stence Show видеообзоров компьютерных и онлайн-игр.
Сборная Хорватии угодила в новый скандал
«Спорт-Экспресс» сообщил о новом расследовании FIFA в отношении сборной Хорватии, связанном с действиями фанатов команды. По данным канала, поводом для расследования стали фотографии, опубликованные болельщиками.
Автовладельцев ждут знаковые изменения
Россияне, покупающие автомобили у официальных дилеров, смогут регистрировать новые машины без посещения ГИБДД. Такая норма содержится в законопроекте «О государственной регистрации транспортных средств».