Премьер Грузии заявил, что НАТО по достоинству оценит прогресс страны на пути реформ 

ТБИЛИСИ, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе выразил уверенность в том, что НАТО по достоинству оценит достигнутый страной прогресс на пути реформ и приближения к стандартам альянса. Об этом глава правительства заявил в среду в Тбилиси.
"У нас довольно значимые ожидания от начавшегося в Брюсселе саммита НАТО. Грузия успешно осуществила много реформ, и я уверен, что наши друзья по достоинству оценят тот прогресс, который мы имеем в этом направлении", — сказал глава правительства.
12 июля, в рамках начавшего в среду работу двухдневного саммита НАТО, впервые состоится встреча Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств с участием Грузии и Украины.