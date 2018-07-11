Ещё
Премьер Грузии заявил, что НАТО по достоинству оценит прогресс страны на пути реформ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Грузии заявил, что НАТО по достоинству оценит прогресс страны на пути реформ 

ТАСС 11 июля 2018
ТБИЛИСИ, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе выразил уверенность в том, что НАТО по достоинству оценит достигнутый страной прогресс на пути реформ и приближения к стандартам альянса. Об этом глава правительства заявил в среду в Тбилиси.
"У нас довольно значимые ожидания от начавшегося в Брюсселе саммита НАТО. Грузия успешно осуществила много реформ, и я уверен, что наши друзья по достоинству оценят тот прогресс, который мы имеем в этом направлении", — сказал глава правительства.
12 июля, в рамках начавшего в среду работу двухдневного саммита НАТО, впервые состоится встреча Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств с участием Грузии и Украины.
ТАСС: последние новости
Российские военные сопроводили колонну беженцев в сирийской провинции Дераа Макрон подтвердил планы встречи с Путиным 15 июля Полеты над Хельсинки будут ограничены на время визита президентов РФ и США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС90
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом183
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии147
Путин нашел для Мутко новую работу66
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения27
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение