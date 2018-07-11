Македонию официально пригласили в НАТО

НАТО пригласил Македонию начать переговоры о вступлении

Главы государств и правительств 29 стран-членов НАТО пригласили Македонию начать переговоры о вступлении в альянс.

Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня саммита.

"Мы приветствовали в прошлом месяце соглашение между Афинами и Скопье [об изменении названия страны] и сегодня мы решили пригласить Македонию начать переговоры о членстве [в альянсе]", — сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что Македония сможет стать 30-м членом НАТО, как только соглашение о смене названия страны вступит в силу.