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Македонию официально пригласили в НАТО
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НАТО пригласил Македонию начать переговоры о вступлении 

ТАСС 11 июля 2018
Фото: Reuters
Главы государств и правительств 29 стран-членов НАТО пригласили Македонию начать переговоры о вступлении в альянс.
Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня саммита.
"Мы приветствовали в прошлом месяце соглашение между Афинами и Скопье [об изменении названия страны] и сегодня мы решили пригласить Македонию начать переговоры о членстве [в альянсе]", — сказал он.
Столтенберг подчеркнул, что Македония сможет стать 30-м членом НАТО, как только соглашение о смене названия страны вступит в силу.
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