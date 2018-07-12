«Понятия не имею, о чем он говорит»: Трамп пошутил над речью Макрона

Президент США Дональд Трамп на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном пошутил, что не понимает, о чем говорит его коллега. Трамп и Макрон встретились на полях саммита НАТО , который проходит в Брюсселе . Трамп назвал Макрона другом и отметил успешное сотрудничество Франции и США. Макрон, в свою очередь, по-французски напомнил президенту США об их встрече в 2017 году на праздновании Дня взятия Бастилии в Париже. "Очень красиво, я понятия не имею, о чем он говорил", — ответил ему Трамп, вызвав смех присутствующих на встрече. После этой реплики Макрон перевел слои слова американскому президенту на английский язык. Ранее накануне саммита НАТО Трамп пошутил, что он нравится только генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу