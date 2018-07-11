Макрон ответил Трампу на обвинения в адрес Германии

Макрон не согласился со словами Трампа о зависимости Германии от России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на встрече с американским лидером Дональдом Трампом, что не согласен с его словами о зависимости Германии от России, передает агентство Рейтер.

Встреча Трампа и Макрона состоялась на полях саммита НАТО, который проходит 11-12 июля в Брюсселе.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что Германия полностью контролируется Россией через поставки газа. Он считает совершенно неприемлемым, что ФРГ платит миллиарды за российский газ и планирует построить для него "Северный поток-2", тогда как Соединенные Штаты должны ее защищать как союзника по НАТО, тратя на оборону непропорционально больше Берлина.