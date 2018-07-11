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Макрон ответил Трампу на обвинения в адрес Германии
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Макрон не согласился со словами Трампа о зависимости Германии от России 

РИА Новости 11 июля 2018
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на встрече с американским лидером Дональдом Трампом, что не согласен с его словами о зависимости Германии от России, передает агентство Рейтер.
≥≥ Меркель ответила на слова Трампа о зависимости Германии от России
Встреча Трампа и Макрона состоялась на полях саммита НАТО, который проходит 11-12 июля в Брюсселе.
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что Германия полностью контролируется Россией через поставки газа. Он считает совершенно неприемлемым, что ФРГ платит миллиарды за российский газ и планирует построить для него "Северный поток-2", тогда как Соединенные Штаты должны ее защищать как союзника по НАТО, тратя на оборону непропорционально больше Берлина.
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