Штайнмайер призвал Запад к примирению с Россией

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер накануне открывающегося 11 июля саммита НАТО призвал страны ЕС позаботиться о безопасности Европы и примириться с Россией.
В частности, Штайнмайер заявил, что у него вызывает беспокойство отчуждение между Западом и Москвой. Он выразил надежду, что сторонам удастся «не углублять противоречия» еще больше.
Кроме того, Штайнмайер отметил, что «ситуация в Европе в сфере безопасности изменилась». «Мы являемся свидетелями изменений и в отношениях между Европой и Америкой», — сказал Штайнмайер в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung.
По его словам, в интересах стран ЕС подумать, как обеспечить безопасность в Европе в долгосрочной перспективе, передает Deutsche Welle.
Президент Германии подчеркнул, что новые воззрения в США не ограничиваются «философией американской внешнеторговой политики, включающей в себя пошлины, протекционизм и торговые ограничения», а проявляются и в «изменившихся представлениях о безопасности». В связи с этим Евросоюзу следует подумать об укреплении европейской составляющей в НАТО.