Ещё
Штайнмайер призвал Запад к примирению с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент ФРГ призвал Запад к примирению с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер накануне открывающегося 11 июля саммита НАТО призвал страны ЕС позаботиться о безопасности Европы и примириться с Россией.
В частности, Штайнмайер заявил, что у него вызывает беспокойство отчуждение между Западом и Москвой. Он выразил надежду, что сторонам удастся «не углублять противоречия» еще больше.
Кроме того, Штайнмайер отметил, что «ситуация в Европе в сфере безопасности изменилась». «Мы являемся свидетелями изменений и в отношениях между Европой и Америкой», — сказал Штайнмайер в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung.
По его словам, в интересах стран ЕС подумать, как обеспечить безопасность в Европе в долгосрочной перспективе, передает Deutsche Welle.
Президент Германии подчеркнул, что новые воззрения в США не ограничиваются «философией американской внешнеторговой политики, включающей в себя пошлины, протекционизм и торговые ограничения», а проявляются и в «изменившихся представлениях о безопасности». В связи с этим Евросоюзу следует подумать об укреплении европейской составляющей в НАТО.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В кабмине Греции подтвердили планы высылки российских дипломатов Столтенберг выступил против изоляции России Болтон объяснил значимость личной встречи Путина и Трампа
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дума отказалась уравнять мужчин и женщин64
Греция объяснила высылку российских дипломатов30
Американка расплатилась сексом с автослесарем и погибла17
Раскрыты планы Запада по войне в Крыму257
Дело грузинского пастуха получило новый поворот58
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
01:45
Пенсионный возраст для женщин могут снизить
Экономика Другое
00:39
МЧС ждет масштабная «чистка»
Политика
01:00
Дума отказалась уравнять мужчин и женщин
Политика
02:43
Пугачева назвала Галкина «старичком»
Шоу-бизнес
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
02:07
Центр Киева блокирован машинами
Украина В мире
04:37
Известный блогер погиб по дороге на ЧМ-2018
Происшествия
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение