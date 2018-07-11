Штайнмайер призвал Запад к примирению с Россией

Президент ФРГ призвал Запад к примирению с Россией

В частности, Штайнмайер заявил, что у него вызывает беспокойство отчуждение между Западом и Москвой . Он выразил надежду, что сторонам удастся «не углублять противоречия» еще больше.

Кроме того, Штайнмайер отметил, что «ситуация в Европе в сфере безопасности изменилась». «Мы являемся свидетелями изменений и в отношениях между Европой и Америкой», — сказал Штайнмайер в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung.

По его словам, в интересах стран ЕС подумать, как обеспечить безопасность в Европе в долгосрочной перспективе, передает Deutsche Welle