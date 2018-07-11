В Польше вырос интерес к русскому языку

Польша демонстрирует рост интереса к русскому языку

Русский стал вторым по распространенности иностранным языком в Польше и входит в тройку самых популярных языков среди польских учащихся, сообщили в МИД страны.

МИД Польши заявили, что популярность русского языка в последнее время растет не только в стране, но и в принципе в странах Восточной и Центральной Европы. Его знание, в частности, дает преимущество при трудоустройстве, пишут «Известия»

С 1990-го русский язык не входит в число обязательных предметов в местных школах, но до сих пор пользуется спросом у студентов и школьников. В топе наиболее популярных языков для преподавания его опережают только английский и немецкий, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

«С географической точки зрения русский пользуется большей популярностью в восточных воеводствах, которые граничат со странами бывшего СССР — Россией, Белоруссией и Украиной», — отметил руководитель российского отдела Восточного департамента МИД Польши Михал Гродзки.

В целом, согласно данным последних соцопросов, русский знают почти половина граждан страны (49%).

«Русский язык привлекателен для молодых людей как по частным, так и профессиональным причинам. Они заинтересованы в посещении привлекательных с туристической точки зрения постсоветских стран. Кроме того, культура России пользуется популярностью в Польше. Кроме того, в связи с ростом торговых отношений Польши с постсоветскими странами на рынке труда наблюдается спрос на специалистов, владеющих русским», — добавили в МИД.

Издание отмечает, что рост интереса к русскому языку фиксируется и в других странах Центральной и Восточной Европы. Так, в 2016 году в Чехии зарегистрировали увеличение числа учеников гимназий, изучающих русский. По сравнению с 2011-12 учебным годом их стало вдвое больше (51 тыс. человек).

Научный сотрудник университета Коменского в Братиславе Бранислав Фабри отметил, что интерес к русскому языку растет и в соседней Словакии

«Знания одного английского уже недостаточно. А русский — один из главных языков ООН и других международных организаций», — признал он.

Отметим, что сложные отношения с русским на постсоветском пространстве сохраняется на Украине. При том, что даже при нынешнем режиме, по данным украинских социологов (КМИС, «Рейтинг», СОЦИС, Центр им. Разумкова), 24% опрошенных граждан Украины признались, что используют русский для повседневного общения. Столько же говорят в равной степени по-русски и по-украински.