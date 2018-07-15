Ещё
Россия поднялась в рейтинге главных угроз ЕС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия поднялась в рейтинге главных угроз Евросоюза 

Lenta.ru
Фото: ТАСС
Европейский совет по международным отношениям (ECFR) назвал главные угрозы безопасности Евросоюза. На первой строчке оказались радикальные исламистские группировки, на второй — Россия и международные криминальные организации. Третье место заняла Северная Корея. Доклад опубликован на сайте совета.
Авторы текста отмечают, что в 2008 году Россия не входила в тройку вызовов для ЕС.
По данным исследования, действий Москвы больше всего боятся в Финляндии, Эстонии, Румынии, Литве и Польше. Великобритания и Германия тоже испытывают тревогу по этому поводу. В то же время некоторые страны, к примеру, Кипр, Италия, Греция, Венгрия и Португалия, не считают Россию опасной.
Причинами таких настроений эксперты называют «враждебность в информационном поле и кибератаки» со стороны Москвы.
При подготовке доклада аналитики опросили представителей европейских правящих кругов и экспертов, проанализировали материалы СМИ и официальные документы.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии14  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина не захотели видеть в Париже807
Германию уличили в высокомерном отношении к РФ20
Трамп сказал все, что думает о Путине и РФ43
Кадыров оправдался за казнь чеченок69
Крым оказался на грани природной катастрофы322
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение