Россия поднялась в рейтинге главных угроз ЕС

Россия поднялась в рейтинге главных угроз Евросоюза

Авторы текста отмечают, что в 2008 году Россия не входила в тройку вызовов для ЕС.

Эстонии, Румынии, Литве и Польше. Великобритания и Италия, Греция, Венгрия и По данным исследования, действий Москвы больше всего боятся в Финляндии Германия тоже испытывают тревогу по этому поводу. В то же время некоторые страны, к примеру, Кипр Португалия , не считают Россию опасной.

Причинами таких настроений эксперты называют «враждебность в информационном поле и кибератаки» со стороны Москвы.

При подготовке доклада аналитики опросили представителей европейских правящих кругов и экспертов, проанализировали материалы СМИ и официальные документы.