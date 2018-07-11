Суперракеты прилетели, откуда не ждали

Йеменские ракеты — «головная боль» Запада

Ракетные подразделения «Сил сопротивления» Йемена в минувшую пятницу анонсировали, что они способны пополнять и обновлять свой арсенал баллистических ракет. По сообщению командования Вооруженных сил Йемена, им удалось, опираясь на поддержку внутренних резервов и народного ополчения, успешно испытать одну единицу новой баллистической ракеты короткой дальности. Более того, эта ракета уже успешно поразила цель на западном побережье, где ведется борьба против коалиции стран-агрессоров, возглавляемых Саудовской Аравией и против их пособников. Йеменские источники также передают, что данный новый тип баллистической ракеты имеет ряд отличительных особенностей, о которых будет вскоре сообщено.

Ракетные подразделения вооруженных сил Йемена, за те годы, пока продолжалась военная агрессия со стороны коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, смогли, опираясь на свои внутренние ресурсы и без какой-либо поддержки и помощи от зарубежных стран, укрепить боевую мощь. При этом изначально эти ракеты были самой простой модификации, такие, как ракеты «Ас-сарх». Но с течением времени, и с приобретением боевого опыта у Сил сопротивления Йемена появились ракетные системы «Зильзаль» и «Кахир», «Ан-Наджм ас-Сагиб», и наконец, дело дошло и до появления баллистических ракет «Бадр» и «Баркан». И все это играло в течение прошедших лет очень важную роль в ведении войны, боевых операциях против захватчиков, возглавляемых Саудовской Аравией. Благодаря этому к настоящему моменту удалось сдержать агрессоров и обеспечить необходимое равновесие сил. В качестве примера можно указать на «умную» ракету «Баркан H2», которая была разработана Исследовательским центром ракетных сил Йемена. А это уже ракета с явно выраженными характеристиками, свойственными баллистическим ракетам средней дальности. Она может покрыть расстояние от 900 до 1400 километров.

Упомянутая ракета может легко достичь и уничтожить определенные цели в Эр-Рияде . Вследствие этого, Вооруженные силы Йемена могут из провинции Саада, которая находится на расстоянии 919 километров от Эр-Рияда, держать под прицелом столицу Саудовской Аравии. Эта ракета неоднократно использовалась для того, чтобы вести прицельный огонь по аэродромам и военным позициям Саудовской Аравии. Ракета «Зильзаль-3» также внутреннего йеменского производства и ее тоже можно отнести к семейству баллистических ракет. Она в состоянии нести на себе большое количество взрывчатого вещества и боеголовок, обладающих большой разрушительной силой. Ее длина составляет шесть метров. Благодаря этим особенностям данная ракета со столь большими возможностями разрушения и уничтожения вполне применима для наведения по целям противника, центрам управления вражеских войск в заданных географических параметрах.

Ракета «Кахир M2» также широко применяется Вооруженными силами Йемена и имеет свои уникальные особенности: так, ее дальность составляет более 400 километров, и она может нести на себе боевой заряд весом в 350 килограмм.

Точность наведения колеблется в пределах от 5 до 10 метров. При этом данная ракета также внутреннего производства и имеет индикатор точности. Ракеты под названием «Точка» является тактическими ракетами «земля-земля» малой дальности: минимальная дальность составляет 120 километров. Несмотря на это, она считается одной из самых точных ракет, которые есть на вооружении у арабских стран.

Такой рост боевой мощи ракетных подразделений армии Йемена со временем превратился в мощный рычаг воздействия на вражескую коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией: там не думали, что у Йемена есть в наличии вооружение, заслуживающее большего внимания, которое к тому же способно выдерживать многократные нападения и атаки. Там вообще не ожидали, что страна начнет производить свои собственные ракеты и даже создавать собственные технологии. И сейчас этот рычаг воздействия уже оценивается как мощная козырная карта на международных переговорах. Антийеменская группировка, во главе которой стоят Садовская Аравия и ОАЭ , уже неоднократно поднимали вопрос в ООН о прекращении этих ракетных ударов. Сейчас для этих ударов уже досягаема территория Саудовской Аравии, а в недалеком будущем — и Эмираты. Доходило уже до того, что даже министерство иностранных дел Великобритании специальным заявлением предупреждало ОАЭ о готовящихся ракетных ударах и призывала своих граждан, находящихся в этой стране, соблюдать меры предосторожности. На своей официальной странице дипведомство Великобритании предупредило всех своих граждан, которые находятся в ОАЭ или имеют намерения посетить страну, в особенности Дубай Абу-Даби , чтобы они следили за информацией о возможных военных угрозах для ОАЭ. На первом месте в списке угроз для ОАЭ, представленном дипведомством Соединенного королевства значится, конечно же, «угроза запуска баллистических ракет» из Йемена.

Еще одной страной-участником коалиции, сформированной саудитами, является Судан . И ее территория тоже превращается в возможную цель для йеменских баллистических ракет. Хишам Шараф, министр иностранных дел Йемена, уже говорил о том, что в ответ на прекращения ударов Коалиции во главе с Саудовской Аравией по йеменской территории будут также прекращены и удары ракетных войск Вооруженных сил Йемена по позициям стран-агрессоров и по территории Саудовской Аравии прежде всего. Благодаря баллистическим ракетам с довольно высоким радиусом действия Йемену не нужны какие-то особо продвинутые боевые самолеты и авиация для того, чтобы достичь целей в других странах, тем более, в соседних. И по сути, вполне естественно, что Йеменские вооруженные силы рассматривают свои ракетные войска и баллистические ракеты как важнейшее средство самозащиты в нынешнем неравном противостоянии, и понятно, почему Йемен всячески стремится к укреплению этих сил.

Однако коалиция стран-агрессоров делает все для того, чтобы создать у международного сообщества и мирового общественного мнения искаженное представление о своих истинных боевых возможностях, и всячески старается скрыть собственную низкую боевую мощь, как и мощь хваленых американских ракет «Пэтриот», которые саудиты приобрели за баснословные деньги. Ради достижения этих целей они, прежде всего, Саудовская Аравия и ОАЭ, лишь только в Генассамблее ООН заходила речь о ракетных ударах йеменских Сил сопротивления, сразу принимались утверждать, что укреплению ракетной мощи Йемена якобы какое-то отношение имеет Иран : дескать, именно Иран поставляет Йемену военную технику, боеприпасы и вооружение, в частности, баллистические ракеты.

Однако при этом в настоящее время Йемен находится в обстановке полной блокады со стороны коалиции стран-агрессоров, с суши, с моря и с воздуха. С одной стороны, это утверждение фактически признает ракетную мощь Йемена, с другой — показывает, что Саудовская Аравия не может признать вероятности получения этой страной мощного современного ракетного вооружения собственными силами. Сами ответственные лица йеменских Вооруженных сил многократно отрицали поставки ракет из Ирана, и утверждали, что оборонная мощь вооруженных сил страны получена исключительно с опорой на собственные силы. Причем эта мощь растет день ото дня, несмотря на полную и всестороннюю блокаду страны, организованную режимом Саудовской Аравии. Так, Мухаммад Абд-аль-Ислам, официальный представитель движения «Ансар Алла» в Йемене подчеркивал: «Те, кто утверждают, что у нас на руках якобы вооружение и техника иранского происхождения, до сих пор не удосужились представить по данному поводу ни единого документального подтверждения. Агрессоры, делая подобные заявления, стремятся всячески скрыть свое собственное моральное, физическое, социальное, и наконец, чисто военное поражение в Йемене».

Сейид Садэк Аш-Шарафи, один из представителей движения «Ансар Алла», также подчеркивая, что в Йемене нет в наличии никакого вооружения и боевой техники из Ирана, отмечал: «Если бы на самом деле у нас были иранские ракеты, то ситуация была бы совершенно иной, и мы были бы свидетелями массового бегства жителей из всех городов Саудовской Аравии. Но в Йемен из Ирана не поступает никакого вооружения, ни воздушного, ни наземного, ни морского. Если бы в Йемен на деле бы поступала помощь из Ирана в виде вооружения, то вы бы все увидели, как мгновенно бы изменилась боевая обстановка».

Сам Иран так же в соответствующих заявлениях официальных представителей своего МИД неоднократно опровергал подобные утверждения и подчеркивал, что сама постановка подобных вопросов предназначена лишь для введения в заблуждение мировой общественности и для обвинения третьих стран. Коалиционные силы во главе с Саудовской Аравией всячески пытаются массовыми бомбардировками различных районов Йемена, особенно, окрестностей города Саада, уничтожить как можно большее число ракетных пусковых установок, имеющихся у Йеменских Сил сопротивления. Как утверждают представители Коалиции, именно в этом городе Йемена сосредоточено больше всего ракетных пусковых установок.

Еще в самом начале саудовской агрессии против Йемена и после запуска Силами сопротивления нескольких ракет никто даже не думал, что ракетные подразделения Вооруженных сил Йемена по прошествии чуть более четырех лет вооруженного конфликта еще будут в состоянии угрожать Саудовской Аравии и наносить удары по ее территории. Не говоря уже о территориях ОАЭ и Судана, которых также могут достичь ракеты, находящиеся в распоряжении Йемена. Достигнутый лишь с опорой на собственные силы и средства уровень военной мощи, а также убежденность в правоте своей борьбы доказывают, что можно успешно сопротивляться коалиции чуть ли не всего арабского мира, изначально практически не имея ничего: ни собственных финансовых ресурсов, ни многократных денежных вливаний и кредитов, предоставляемых другими странами на закупку вооружения.

Resalat, Иран