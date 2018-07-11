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Греция высылает российских дипломатов
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Греция высылает российских дипломатов 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Двое российских дипломатов будут высланы из Греции, сообщает местная газета Kathimerini.
По словам высокопоставленного дипломатического источника издания, двое дипломатов будут высланы в рамках ответа Греции на их «незаконные действия» на ее территории, а именно на якобы имевшее место «вмешательство» россиян во внутренние дела Афин.
Кроме того, еще двум российским дипломатам Греция запретит въезжать на ее территорию.
>> Кто и почему отказался высылать российских дипломатов
При этом собеседник газеты подчеркнул, что Афины стремятся к сохранению дружеских отношений с Россией, а меры против ее дипработников связаны исключительно с их действиями, а не с внешней политикой Москвы.
В марте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и выслала 23 российских дипломатов. В рамках «солидарности» с британскими мерами ряд стран также выслали дипломатов России.
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