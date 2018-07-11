Греция высылает российских дипломатов

Двое российских дипломатов будут высланы из Греции, сообщает местная газета Kathimerini.

По словам высокопоставленного дипломатического источника издания, двое дипломатов будут высланы в рамках ответа Греции на их «незаконные действия» на ее территории, а именно на якобы имевшее место «вмешательство» россиян во внутренние дела Афин.

Кроме того, еще двум российским дипломатам Греция запретит въезжать на ее территорию.

При этом собеседник газеты подчеркнул, что Афины стремятся к сохранению дружеских отношений с Россией, а меры против ее дипработников связаны исключительно с их действиями, а не с внешней политикой Москвы.

В марте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и выслала 23 российских дипломатов. В рамках «солидарности» с британскими мерами ряд стран также выслали дипломатов России.