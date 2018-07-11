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Украинский политик рассказал о суде над Порошенко
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Экс-министр обороны Украины заявил, что Порошенко пойдет под суд 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
Экс-министр обороны Украины и глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что Петр Порошенко пойдет под суд за преступные действия на посту президента Украины.
Очередные выборы главы государства на Украине запланированы на 31 марта 2019 года. Согласно последним опросам, Гриценко в президентском рейтинге занимает второе место вслед за лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко.
"Я гарантирую, что президент Порошенко пойдет под суд. Там, где он нарушил закон, где его преступные действия или преступная бездеятельность создали тяжелые для страны последствия, то без ответственности он не уйдет никуда", — приведены слова Гриценко на сайте украинского телеканала Newsone.
"Я горжусь нашей Украиной, но мне стыдно, что ее представляет такой президент. Даже во времена Януковича, во времена Ющенко, Кучмы, Кравчука, при любом президенте на такого уровня саммите не звучало "А вы не создали до конца антикоррупционный суд", "Нужны поправки", "А вам надо усилить борьбу с коррупцией. И стоит президент Порошенко, и он обнимается-целуется, и он смеется и думает, что это не о нем. Стыдно, что нашу страну представляет человек, который увяз в коррупции ", — добавил политик.
Двадцатый саммит Украина-ЕС прошел в понедельник в Брюсселе.
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