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Ким Чен Ын предпочел картошку встрече с Помпео
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Ким Чен Ын предпочел картофельную ферму встрече с Помпео 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Reuters
Лидер КНДР Ким Чен Ын не встретился с госсекретарем США Майком Помпео, поскольку в это время, вероятно, инспектировал одну из картофельных ферм страны. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.
Помпео побывал с визитом в КНДР 6 и 7 июля. Он планировал встретиться с северокорейским лидером, однако, как стало известно позднее, встреча так и не состоялась.
Агентство ЦТАК не сообщало, где находился Ким Чен Ын, однако недавно опубликовало четыре отчета о визите лидера страны в уезд Самджиён. В одном из них говорилось, что Ким Чен Ын побывал на картофельной ферме, где указал работникам на необходимость высаживать высокоурожайный картофель.
На прикрепленных снимках лидер КНДР в белом пиджаке беседует с гражданами и инспектирует урожай.
Хотя агентство не уточняет, когда состоялся визит Ким Чен Ына на картофельную ферму, на прошлой неделе северокорейский чиновник сообщил прибывшему южнокорейскому коллеге, что высший руководитель КНДР находится с визитом "в регионе". Телеканал отмечает, что поездка на ферму могла состояться как раз в дни визита Помпео.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал подарить Ким Чен Ыну диск с песней "Человек-ракета".
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