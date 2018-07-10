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В Италии отказались вернуть россиянам маленькую дочь
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В Италии отказались возвратить россиянам маленькую дочь 

Деловая газета «Взгляд» 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Житель Архангельской области Сергей Сидоров пытается вернуть в Россию свою семилетнюю дочь, которую бывшая жена тайком вывезла в Италию, после чего девочку отдали в детдом.
Светлана Даваре увезла дочь в Италию в 2015 году, спустя два года после развода с Сидоровым, пишет RT. По словам мужчины, она увезла девочку из России незаконно, без его согласия.
В Италии у Светланы произошло нервное расстройство, из-за чего местные органы опеки забрали ребенка в семейный дом, несмотря на то, что у женщины был супруг-итальянец. Девочку определили в учреждение на время лечения.
Узнав о случившемся, в ноябре 2017 года отец ребенка подал иск в суд города Коряжмы, пытаясб доказать, что девочка должна проживать с ним. В миланском генконсульстве России Сидорову сообщили, что он сможет вернуть ребенка только через итальянский суд.
Вместе с тем, мать девочки переживала, что из семейного дома дочку может забрать другая семья, хотя Даваре не лишена родительских прав. В мае 2018 года, во время одного из свиданий, вместе с супругом она попыталась вывезти дочку в Россию. Супруги посадили девочку в машину, предварительно купив билеты из Вены в Россию, и покинули Италию.
Однако после пересечения границы с Германией их машину остановила местная полиция. Ребенка отправили в немецкий приют. В итоге вернули в чужую семью в Трентино, а Светлане запретили видеться с дочерью, так как она нарушила итальянские законы.
В конце июня на суде россиянам было отказано в возвращении права опеки над ребенком. Уполномоченный при губернаторе Архангельской области по правам ребенка обратился в МИД России с просьбой оказать содействие в возвращение на родину несовершеннолетней девочки, после того, как Даваре, ее сестра и бывший супруг обратились за помощью.
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