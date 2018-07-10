Мэй ждет разговора с Трампом

Мэй рассчитывает на позитивную дискуссию с Трампом

Ранее Трамп, комментируя правительственный кризис в Соединенном Королевстве и отставки ключевых министров, заявил о том, что оценивает политическую ситуацию в Британии как нестабильную.

"Я рассчитываю на позитивную дискуссию с Трампом. Мы надеемся обсудить не только США, но и другие страны… Мы обсудим торговые вопросы, включая экспортные пошлины. У нас особые отношения в области обороны и безопасности", — сказала Мэй на пресс-конференции в Лондоне.