Мэй ждет разговора с Трампом

Премьер Великобритании Тереза Мэй, несмотря на последние высказывания президента США Дональда Трампа, с нетерпением ожидает намеченной на пятницу встречи с американским лидером и надеется обсудить с ним вопросы, касающиеся различных сфер и регионов.
Ранее Трамп, комментируя правительственный кризис в Соединенном Королевстве и отставки ключевых министров, заявил о том, что оценивает политическую ситуацию в Британии как нестабильную.
"Я рассчитываю на позитивную дискуссию с Трампом. Мы надеемся обсудить не только США, но и другие страны… Мы обсудим торговые вопросы, включая экспортные пошлины. У нас особые отношения в области обороны и безопасности", — сказала Мэй на пресс-конференции в Лондоне.
Трамп прибудет в Великобританию 12 июля, на следующий день начнется официальная часть его визита. Как ожидается, он проведет встречу с британским премьером Терезой Мэй, будет принят королевой Елизаветой Второй и перед вылетом в США поиграет в гольф. В связи с визитом Трампа в Лондоне планируется проведение акции протеста, о намерении принять участие в которой заявили около 53 тысяч пользователей соцсетей. Ранее в Лондоне уже проходили протесты против избрания Трампа, однако предстоящая акция может стать самой многочисленной.