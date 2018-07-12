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Лукашенко отправил «Мисс Беларусь» работать в колхозе
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Лукашенко предложил «Мисс Беларусь» работу в колхозе 

Lenta.ru 14 часов назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил победительнице конкурса «Мисс Беларусь — 2018» Марии Василевич поработать в колхозе. Об этом сообщает портал «Sputnik Беларусь».
Лукашенко сделал предложение о работе во время посещения колхоза «Родина» в Могилевской области. Отмечается, что в рамках визита он предложил девушке присесть за стол председателя хозяйства, предположив, что она может возглавить колхоз.
«Машенька, иди сюда, детка. Иди-ка, посмотрим, как ты будешь в "Купаловском" смотреться. В "Купаловское" поедешь. На счетах будешь считать. Или вас этому уже не учили?», — поинтересовался Лукашенко у первой красавицы страны.
Василевич заявила, что готова приступить к работе после истечения модельного контракта. «У меня двухгодичный контракт, и после его истечения, если Александр Григорьевич не пошутил, то я готова приступить к выполнению обязанностей. Но, побывав сегодня, на самом деле я поняла, что труд аграриев не просто самый сложный, но еще и благородный и самый нужный», — рассказала она.
20-летняя девушка из Минска получила титул «Мисс Беларусь» в 2018 году. Она учится в Белорусском государственном экономическом университете и мечтает стать телеведущей.
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