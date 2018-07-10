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Порошенко встретится с Макроном
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Порошенко в Брюсселе встретится с Макроном, заявили в Киеве 

РИА Новости 10 июля 2018
Фото: РИА Новости
Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что глава государства Петр Порошенко в Брюсселе встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, не исключает "контакта" с руководством США.
Ранее пресс-служба президента Украины сообщила, что Порошенко в среду едет в Бельгию, где примет участие в мероприятиях саммита НАТО по приглашению генсека альянса Йенса Столтенберга.
"По состоянию на сегодня можно сказать, что состоится встреча, например, с президентом Макроном, который сегодня находится в РФ, поэтому очень важно с ним встретиться. Я не исключаю, что состоится контакт из руководством США… Поэтому мы рассчитываем на позитивные результаты", — сказал Елисеев в эфире телеканала "Украина".
Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11-12 июля. В его рамках также состоится трехстороннее заседание Украина-Грузия-НАТО.
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