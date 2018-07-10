Москва потребовала от Лондона объяснений

Москва призвала Лондон рассказать, какие работы ведутся в Портон-Дауне

Глава российской делегации в Организации по запрету химоружия Георгий Каламанов , выступая на сессии исполнительного совета ОЗХО , призвал власти Великобритании объяснить, какие работы ведутся в лаборатории Портон-Даун.

"Думается, что настало время, чтобы власти Великобритании сами, наконец, четко объяснили, какие работы ведутся в лаборатории Портон-Дауна — центре по защите от химоружия, где, собственно, производился тот самый токсичный химикат, который относится к массиву изучаемых в западных странах новых нервно-паралитических веществ под названием "Новичок", — сказал Каламанов, текст выступления которого есть в распоряжении РИА Новости.

"Надо, чтобы Великобритания сообщила в ОЗХО, почему у них в стране "гуляют" отравляющие вещества", — добавил он.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери (графство Уилтшир), где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотленд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В воскресенье вечером, 8 июля, пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Во вторник пришел в сознание второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули.