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Москва потребовала от Лондона объяснений
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Москва призвала Лондон рассказать, какие работы ведутся в Портон-Дауне 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава российской делегации в Организации по запрету химоружия Георгий Каламанов, выступая на сессии исполнительного совета ОЗХО, призвал власти Великобритании объяснить, какие работы ведутся в лаборатории Портон-Даун.
"Думается, что настало время, чтобы власти Великобритании сами, наконец, четко объяснили, какие работы ведутся в лаборатории Портон-Дауна — центре по защите от химоружия, где, собственно, производился тот самый токсичный химикат, который относится к массиву изучаемых в западных странах новых нервно-паралитических веществ под названием "Новичок", — сказал Каламанов, текст выступления которого есть в распоряжении РИА Новости.
"Надо, чтобы Великобритания сообщила в ОЗХО, почему у них в стране "гуляют" отравляющие вещества", — добавил он.
Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери (графство Уилтшир), где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотленд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В воскресенье вечером, 8 июля, пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Во вторник пришел в сознание второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули.
Британское правительство утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 в Солсбери причастно российское государство. Москва категорически это отрицает. Оба громких ЧП с неизвестным веществом произошли рядом с секретной лабораторией минобороны Британии по изучению и разработке боевых отравляющих веществ Портон-Даун: от Эймсбери до Портон-Дауна около 11 километров, до Солсбери — 13 километров.
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