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США наказали Лаос и Мьянму
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США вводят визовые санкции против Лаоса и Мьянмы 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
США вводят визовые санкции против Лаоса и Мьянмы из-за отсутствия сотрудничества по приему своих граждан, которым было приказано покинуть Соединенные Штаты, сообщило во вторник министерство внутренней безопасности США.
"Министерство внутренней безопасности в координации с государственным департаментом сегодня объявило о введении визовых санкциях против Мьянмы и Лаоса из-за недостатка сотрудничества по вопросу принятия своих граждан, которым было приказано покинуть США", — говорится в распространенном заявлении.
Отмечается, что США вводят ограничения на определенные категории виз. В частности, это касается выдачи неиммиграционных виз B1 и B2 для представителей министерства труда, иммиграции и населения Мьянмы, министерства внутренних дел Мьянмы, а также для их членов семьи. В отношении Лаоса также вводятся ограничения на выдачу неиммиграционных виз B1 и B2 для представителей министерства общественной безопасности и их семей, а также выдачу неиммиграционных виз типа A3 и G5 для госслужащих.
Министерство внутренней безопасности предупредило, что в случае "отсутствия надлежащего ответа со стороны Мьянмы и Лаоса масштаб этих санкций может быть распространен на более широкие слои населения".
В американском ведомстве отметили, что в результате слабого сотрудничества иммиграционным службам США пришлось отпустить граждан Мьянмы и Лаоса, некоторым были предъявлены "серьезные уголовные обвинения".
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