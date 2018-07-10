Новый налог для россиян, ядерная сделка с Украиной и другие события дня

Россия установила космический рекорд
Главный конструктор пилотируемых космических комплексов РКК «Энергия» Сергей Романов рассказал, что Россия установила мировой рекорд по времени полета на орбиту.
Текущие правила оплаты отопления признали незаконными
Конституционный суд (КС) признал не соответствующим Конституции правила начисления оплаты за отопление, сообщил с заседания суда корреспондент РАПСИ. Речь идет о статье 157 Жилищного кодекса и некоторых пунктах утвержденных правительством Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах.
Украина предложила России ядерную сделку
Украинское Минэнерго заинтересовано в развитии отношений с российской госкорпорацией «Росатом», сообщает местная «Экономическая правда».
Россиянам готовят новый налог
Минздрав поддержал законопроект Минфина, вводящий акциз для парфюмерно-косметической продукции с 2019 года. Об этом пишут «Известия».
“Все возбудились”: Грудинин рассказал о разводе
Директор совхоза имени Ленина и участник президентской гонки 2018 года Павел Грудинин рассказал «Московскому комсомольцу» о своем разводе.
В кассовых чеках увидели смертельную опасность
Шведские ученые пришли к выводу, что кассовые квитанции могут повысить риск развития смертельных заболеваний из-за содержания бисфенола.
Проценты по кредитам перейдут по наследству
Верховный суд России признал проценты по кредитам «бессмертными», сообщает «Московский комсомолец».
В России ликвидируют роуминг
Во вторник, 10 июля, Госдума рассмотрит законопроект об отмене роуминга на всей территории России. Об этом сообщает ТАСС.
На Украине пригрозили ФИФА расправами
Украинский радикал Дмитрий Корчинский призвал «плюнуть в морду» чиновникам FIFA из-за решения наказать хорватов Огнена Вукоевича и Домагоя Виду псле скандального видеоролика.
Безработный Тарасов закладывает имущество
Футболист Дмитрий Тарасов два года назад заложил Mercedes «Гелендваген» и Mercedes GLE. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на реестр уведомлений о залоге движимого имущества.
“Белград, гори”: Вида записал еще одно провокационное видео
Хорватский футбольный союз (HNS) принял решение отстранить от работы на чемпионате мира — 2018 делегата национальной команды Огнена Вукоевича за скандальное видео с лозунгом «Слава Украине», сообщает «Советский спорт».