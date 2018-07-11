Столтенберг выступил против изоляции России

Воссоединение Крыма Россией и другие проблемы в отношениях с НАТО не являются поводом для изоляции страны, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед открытием саммита альянса на экспертном форуме NATO Engage.

«Мы не признаем аннексию Крыма (так на Западе называют воссоединение Крыма с Россией ­— прим. ВЗГЛЯД), мы не признаем (российскую) пропаганду, действия в киберпространстве, вмешательство в выборы, мы видели инцидент в Солсбери. Но я не считаю это аргументами для изоляции России», — сказал он, передает ТАСС.

В конце июня Столтенберг заявил, что альянс столкнулся с самой непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности за последние годы, что отчасти связано с действиями «напористой» России.