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Порошенко дал Трампу совет
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Порошенко пожелал Трампу вернуть Путина на «путь истинный» 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина станет очередным подтверждением того, что сейчас Украина находится на острие европейской и мировой политики. Об этом в своей статье для газеты Financial Times написал президент Украины Петр Порошенко, версию статьи на украинском языке публикует «Обозреватель».
Порошенко напомнил, что встреча Путина и Трампа состоится 16 июля — именно в этот день в 1990 году Верховный Совет Украинской ССР принял декларацию о государственном суверенитете Украины. Также он добавил, что вызовы, с которыми столкнулась Украина, являются огромными, но время для облегчения давления на Россию еще не настало. «Это было бы признанием слабости. Вместо этого нам следует четко заявить, что ценности и принципы свободного мира не будут скомпрометированы. Я продолжу защищать это дело и интересы Украины, настаивая на необходимости вернуть оккупированные Россией территории», — подчеркнул украинский президент.
«Кремль больше всего боится нашего единства и решимости. Полная интеграция Украины в европейскую и трансатлантическую системы является самой большой угрозой российской агрессии. Моя цель заключается в том, чтобы воплотить европейские устремления Украины в более глубокие альянсы с Евросоюзом», — написал Порошенко.
«Исходя из нашего согласованного подхода не делать ничего, что касается Украины, без Украины, я желаю господину Трампу успехов в его попытках, чтобы вернуть господина Путина на путь истинный. Зная российского президента, я уверен, что он жаждет нашего поражения. Но это не наш вариант, и этого никогда не случится», — заверил президент Украины.
Лидеры России и США встретятся в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Сообщалось, что они намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки дня. Трамп собирается поговорить с Путиным о конфликтах в Сирии и на Украине, предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы.
Это будет первая полноформатная встреча двух президентов без привязки к саммитам. Год назад главы государств впервые встретились в Гамбурге на полях G20, а затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.
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Комментарии9  Ещё 7 источников 
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