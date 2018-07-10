Порошенко дал Трампу совет

Порошенко пожелал Трампу вернуть Путина на «путь истинный»

Порошенко напомнил, что встреча Путина и Трампа состоится 16 июля — именно в этот день в 1990 году Верховный Совет Украинской ССР принял декларацию о государственном суверенитете Украины. Также он добавил, что вызовы, с которыми столкнулась Украина, являются огромными, но время для облегчения давления на Россию еще не настало. «Это было бы признанием слабости. Вместо этого нам следует четко заявить, что ценности и принципы свободного мира не будут скомпрометированы. Я продолжу защищать это дело и интересы Украины, настаивая на необходимости вернуть оккупированные Россией территории», — подчеркнул украинский президент.

«Кремль больше всего боится нашего единства и решимости. Полная интеграция Украины в европейскую и трансатлантическую системы является самой большой угрозой российской агрессии. Моя цель заключается в том, чтобы воплотить европейские устремления Украины в более глубокие альянсы с Евросоюзом», — написал Порошенко.

«Исходя из нашего согласованного подхода не делать ничего, что касается Украины, без Украины, я желаю господину Трампу успехов в его попытках, чтобы вернуть господина Путина на путь истинный. Зная российского президента, я уверен, что он жаждет нашего поражения. Но это не наш вариант, и этого никогда не случится», — заверил президент Украины.

Лидеры России и США встретятся в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Сообщалось, что они намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки дня. Трамп собирается поговорить с Путиным о конфликтах в Сирии и на Украине, предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы.