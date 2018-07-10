Как «Новичок» и футбол спасают Мэй от отставки

Критические дни Терезы Мэй: между «Новичком» и новичками

После отставки двух ключевых министров правительство Терезы Мэй вступило в фазу острого политического кризиса, чреватого даже его отставкой. Спасти его могут три вещи, две из которых так или иначе связаны с Россией , — дело «Новичка» и чемпионат мира по футболу.

Жительница английского городка Эймсбери Даун Стерджесс скончалась спустя примерно две недели после отравления неизвестным веществом. По утверждению британских властей — нервно-паралитическим боевым веществом семейства «Новичок» (А-234). Второй отравившийся, Чарли Роули, остается в критическом состоянии.

По предположению полиции, пара, принадлежавшая к низам общества, могла случайно натолкнуться на контейнер с ОВ и вскрыть его в поисках наркотика (как сказал один из следователей, «возможно, они рылись в помойке»).

Сейчас полиция пытается найти сам контейнер (или шприц), а политики продолжают обвинять во всем Россию и требовать от нее каких-то объяснений. В свою очередь, Москва требует допустить ее к расследованию и к результатам анализов ОВ. Чего, конечно же, не произойдет.

И не только в силу нынешней ссоры Москвы и Лондона из-за известного «дела Скрипалей», но и потому, что скандал вокруг якобы «химической атаки России против Британии» — это то немногое, что политически сплачивает кабинет министров Терезы Мэй, а также оказывает ему поддержку в глазах по крайней мере части избиратели. Избиратели всегда сплачиваются перед лицом «внешней угрозы» — так написано во всех учебниках по политологии.

Инцидент в Эймсбери британские власти тотчас увязали с отравлением Скрипалей в начале марта в расположенном неподалеку Солсбери: дескать, это то ли «запасной контейнер» с ОВ, то ли «оставшаяся неиспользованная часть яда». Невольно напрашивается «шальная мысль»: а если в окрестностях Солсбери, где располагается, что примечательно, секретная военная химическая лаборатория «Портон-Даун», где раньше велись исследования в том числе и такого вещества, как «Новичок», найдутся еще какие-нибудь «контейнеры», то это снова русские будут виноваты? Вдруг они разбрасывают эти «контейнеры» с воздушных шаров или пассажирских самолетов?

Между тем никаких конкретных доказательств причастности Москвы что к первому отравлению — бывшего «двойного агента» Сергея Скрипаля и его дочери, что ко второму — пары бомжей, — так и не появилось, даже на уровне подозреваемых. Что, однако, не мешает правительству Терезы Мэй продолжать вовсю обвинять Москву. И уже на этом основании, в частности, твердо держаться прежнего обещания бойкотировать английскими чиновниками и членами королевской фамилии футбольный чемпионат мира в России.

Наверное, весной в Лондоне не предполагали, что английская сборная так далеко в нем пройдет. В связи с чем даже хочется пожелать ей пройти еще дальше — аж до финала, чтобы госпожа Мэй сидела дома, кусала локти и выслушивала бы упреки избирателей в том, что в такой «решающий момент» ни она, ни члены ее правительства не поддерживают свою команду из-за так и не доказанных обвинений против русских. Ну и в финале и проиграть бы им, конечно (это если рассуждать чисто казуистически-политически).

Впрочем, если сборная все же победит в чемпионате, проходящем в России, это сможет оказать какую-то эмоциональную поддержку закачавшемуся кабинету министров (это второй «русский фактор» в судьбе правительства Мэй).

А закачался он после того, как сразу два ключевых его члена подали в отставку. Сначала ушел министр по делам «Брекзита» Дэвид Дэвис , за ним последовал глава МИДа Борис Джонсон . Оба, принадлежащие к ярым «евроскептикам», выразили резкое несогласие с «мягким вариантом» выхода из Евросоюза , который отстаивает Тереза Мэй. Джонсон при этом написал вежливое письмо премьеру, начинающееся словами «дорогая Тереза», где обвинил ее в том, что она хочет сделать Британию «колонией» Европы, заставив по-прежнему во многом подчиняться правилам и регламентам ЕС (в частности, в области регулирования сельскохозяйственных стандартов, но не только).

Та ответила в том же духе — «дорогой Борис», обвинив его, по сути, в ударе в спину: ведь вроде на ночной чрезвычайной конференции кабинета министров в пятницу обо всем договорились, — и вот на тебе. Дэвис и Джонсон являются одними из ключевых членов правящей консервативной партии. В свое время Джонсон даже претендовал на место ее руководителя.

Теперь у него будут развязаны руки для критики премьера, каковую раньше он вел в присущей ему язвительной манере.

Теоретически, 15% членов парламентской фракции тори (48 депутатов) было бы достаточно, чтобы вынести вопрос о вотуме недоверия лидеру партии и премьеру, такое развитие событий нельзя исключать полностью. Претендентов на место Мэй уже немало. Тот же Борис Джонсон, к примеру.

Может претендовать и министр по делам экологии Майкл Гоув , и глава МВД Саджид Джевид. Кстати, последний, что примечательно, занимает очень жесткую антироссийскую позицию и по «делу Скрипалей», и по отравлению в Эймсбери, по сути, обвиняя Москву в государственном терроризме. Так что «русский фактор» может превратиться еще и в орудие внутрипартийной борьбы внутри правящей партии. Наконец, на кресло Терезы Мэй может претендовать министр здравоохранения Гэвин Уильямсон , популярность которого выросла после того, как он выбил дополнительные 20 млрд фунтов стерлингов ассигнований на здравоохранение (да, такое в природе, как мы видим, возможно, чтобы министр здравоохранения выбивал деньги, в том числе, проводя свою инициативу через парламент).

В то же время в связи с уходом двух главных «евроскептиков» в своем правительстве Тереза Мэй отчасти и укрепит свои позиции. Теперь внутри кабинета уже фактически не осталось сильных критиков ее варианта «мягкого выхода из ЕС», который позволит Британии сохранить многие интеграционные связи с Евросозом.

Не случайно на место Джонсона уже назначен Джереми Хант (некогда он служил министром здравоохранения), который выступал всегда против выхода Британии из ЕС вообще. В Кремле тоже ожидают «политического просветления» от британских властей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

На самом деле, и ЕС не хочет выхода Британии и уж во всяком случае предпочел бы некий «мягкий вариант» — типа создания «общего экономического пространства» по примеру Норвегии , которая членом ЕС не является, однако интеграционные связи поддерживает. Мэй также не исключает и новых уступок ЕС. В конце концов, нельзя полностью исключать даже такого варианта, что по мере нарастания противоречий внутри правящей партии по поводу «Брекзита» решение референдума о выходе из ЕС Британии будет если не отменено формально, то «заиграно» и существенным образом размыто.

В любом случае, скандал вокруг «Новичка», который прибыл якобы из России, будут всячески поддерживать и по мере сил раздувать. Он не только поможет премьеру усидеть в кресле, но и отвлечет внимание избирателей от такого неприятного момента, как дезавуирование решения демократического общенационального референдума.

Ловко, ничего не скажешь. Почти как игра рукой в футбольной штрафной площадке.