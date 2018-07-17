В конгрессе заговорили о новых санкциях

США могут рассмотреть возможность введения новых санкций против России, заявил спикер Палаты представителей Пол Райан. Политик также подтвердил свою солидарность с выводами американских разведывательных служб о том, что Россия вмешалась в выборы президента США в 2016 года. Ранее президент Владимир Путин в интервью телеканалу Fox News заявил, что российские власти никогда не пытались оказать влияние на внутреннюю политику США.
Спикер Палаты представителей США Пол Райан во вторник 17 июля заявил, что готов рассмотреть введение дополнительных санкций в отношении России. Политик также подтвердил свою солидарность с выводами американских разведывательных службы о том, что Россия вмешалась в выборы президента США в 2016 года, передает Reuters.
Райан сказал, что если комитеты Конгресса считают, что нужны дальнейшие санкции в отношении России, «он будет более чем счастлив рассмотреть их».
«Россия — это угрожающее правительство, которое не разделяет наши интересы и не разделяет наши ценности», — считает он.
Чуть ранее президент России Владимир Путин заявил, что не обсуждал с главой Белого дома Дональдом Трампом в ходе встречи в Хельсинки вопрос отмены санкций, передает ФАН.
На вопрос о том, обсуждалась ли возможность отмены санкций на встрече с Трампом, Путин ответил: «Нет». При этом глава государства уточнил, что вопрос поднимался, однако «только в том смысле, что представители бизнеса заинтересованы в нормализации наших экономических отношений».
В этот же день Центробанк сообщил, что апрельские антироссийские санкции США отразились на курсе рубля.
«Рубль к доллару США в июне ослаб на 0,7%, а валюты других стран с формирующимися рынками (СФР) — на 2-3%. В отсутствие апрельских санкций и угрозы их дальнейшего расширения, рубль в конце июня был бы на 2-4% крепче», — заявили в ЦБ.
Также регулятор подчеркнул, что негативное влияние на настроения инвесторов оказывают разгорающиеся торговые войны. Отмечается, что растет сравнительная привлекательность американских активов на фоне ускорения экономического роста в США.
В начале июля заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал, что ожидания американской стороны от антироссийских санкций не оправдались, передает НСН.
Россия, несмотря на ограничительные меры, продолжает развиваться, а страны, которые ввели против Москвы санкции, навредили сами себе, указал парламентарий.
«На фоне успехов, связанных с мундиалем, миллионы людей побывали в России и увидели, что у нас все замечательно… Поэтому, наверное, слышатся голоса и в США, что взаимодействовать с Россией необходимо», — пояснил депутат.
По его мнению, полной отмены или хотя бы значительного сокращения антироссийских санкций стоит ждать в ближайшее время. Чепа имел в виду слова американского сенатора от штата Висконсин, члена Республиканской партии Рона Джонсона, который после визита в Москву в составе делегации заявил о невысокой эффективности американских санкций против России.
По его словам, Дональду Трампу и американским законодателям следует рассмотреть вопрос о пересмотре санкций, направленных против России, чтобы они больше ориентировались на «российских олигархов».
«Вы что-то делаете, но никто никогда не сидит и не анализирует: «Ну, это работает?» И я думаю, вам было бы трудно сказать, что санкции против России действительно эффективны», — сказал политик, уточнив, что не выступает за полную отмену ограничительных мер в отношении России.
Сенатор отметил, что Москва намерена воссоздать сферу влияния, которую она имела во времена СССР. Если США не хотят этого, то должны демонстрировать силу и решительность. При этом Джонсон добавил, что РФ и США вовсе необязательно быть врагами и он ищет способы установить доверие между Москвой и Вашингтоном.
Тремя днями ранее сенатор США от штата Луизиана, республиканец Джон Нили Кеннеди снова обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, однако не предоставил доказательств.
При этом Кеннеди сослался на то, что ряд заочно осужденных в США россиян в случае выдачи их Москвой могли бы подтвердить вмешательство.
«Если же Россия и дальше продолжит вмешиваться в дела США, то необходимо будет вломить санкциями по русским так сильно, чтобы они не сумели собрать костей. Для нас демократия значит очень многое, и попыток влезть в выборы мы не потерпим», — сказал политик.
Москва же неоднократно опровергала свое вмешательство в ход президентских выборов в США в 2016 году. Так, 17 июля 2018 года Владимир Путин в интервью телеканалу Fox News заявил, что российские власти никогда не пытались оказать влияния на внутреннюю политику США.
«Россия, как государство, никогда не вмешивалась во внутренние дела Соединенных Штатов», — сказал российский лидер.