Король Бельгии предпочел футбол встрече с Трампом

СМИ: руководство Бельгии не стало встречать Трампа при прилете в Брюссель

Президента США Дональда Трампа при прилете в Брюссель от бельгийской стороны встречала глава протокольной службы МИД страны Франсуаза Гюстен, так как руководство страны в лице премьера, короля и главы МИД в это время в столице отсутствовали.

Как уточняет издание La Libre, Трампа встречали также новый посол США в Бельгии Рональд Гидвитц, постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон, постпред при ЕС Гордон Сондланд.

По данным издания Le Soir, самолет президента приземлился не в самом международном аэропорту, как сообщалось ранее, а на расположенном поблизости военном аэродроме.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель во вторник уехал болеть за сборную страны в валлонскую коммуну Брен-ле-Конт, где проживает нападающий сборной Бельгии Эден Азар . Король Филипп и глава МИД Дидье Рейндес находятся в Санкт-Петербурге

Ранее бельгийский премьер заявил журналистам, что остался "не очень впечатлённым" письмом с призывом увеличить расходы на оборону, которое он получил от Трампа.