Король Бельгии предпочел футбол встрече с Трампом

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СМИ: руководство Бельгии не стало встречать Трампа при прилете в Брюссель 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Президента США Дональда Трампа при прилете в Брюссель от бельгийской стороны встречала глава протокольной службы МИД страны Франсуаза Гюстен, так как руководство страны в лице премьера, короля и главы МИД в это время в столице отсутствовали.
Как уточняет издание La Libre, Трампа встречали также новый посол США в Бельгии Рональд Гидвитц, постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон, постпред при ЕС Гордон Сондланд.
По данным издания Le Soir, самолет президента приземлился не в самом международном аэропорту, как сообщалось ранее, а на расположенном поблизости военном аэродроме.
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель во вторник уехал болеть за сборную страны в валлонскую коммуну Брен-ле-Конт, где проживает нападающий сборной Бельгии Эден Азар. Король Филипп и глава МИД Дидье Рейндес находятся в Санкт-Петербурге.
Ранее бельгийский премьер заявил журналистам, что остался "не очень впечатлённым" письмом с призывом увеличить расходы на оборону, которое он получил от Трампа.
Минобороны Бельгии проводит тендер на переоснащение ВВС королевства истребителями-бомбардировщиками нового поколения. Речь идет о замене парка истребителей F-16, находящихся на вооружении ВВС Бельгии с начала 1980-х годов. Американский концерн Lockheed Martin предлагает истребители F-35.
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