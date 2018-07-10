Ещё
Британскому журналисту закрыли въезд на Украину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британского журналиста не пустили на Украину 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Сотрудники погранслужбы Украины установили, что Джон Уоррен Грэм Бродерип посещал «аннексированный» Крым.
Погранслужба Украины отказалась пускать в страну британского журналиста Джона Уоррена Грэма Бродерипа, ведущего телепередачу «Поедем, поедим» на одном из российских телеканалов. Журналист приземлился в аэропорту «Борисполь» 10 июля.
Об этом сообщил полковник государственной погранслужбы Украины Олег Слободян в Facebook.
«Приехал, не поел. При проведении мероприятий пограничного контроля было установлено, что данное лицо нарушало правила въезда/выезда на/с временно оккупированной территории Крыма… В пределах полномочий на основании обнаруженной информации данный гражданин не был пропущен через государственную границу Украины. Также ему запрещен въезд в Украину сроком на три года», — отметил Слободян, заявив, что журналист был в Крыму в сентябре — октябре 2015 года.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина называет Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Подписи за запрет георгиевских лент начали собирать в Белоруссии В Раде повышение цен на газ назвали «убийством Украины» Трамп подарит Путину «небольшой подарок»
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом39
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию918
«Они невероятно сильные»: с чем столкнулись дети в пещере20
На Украине прояснили неожиданное предложение для России135
Текущие правила оплаты отопления признали незаконными69
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение