Британскому журналисту закрыли въезд на Украину

Британского журналиста не пустили на Украину

Погранслужба Украины отказалась пускать в страну британского журналиста Джона Уоррена Грэма Бродерипа, ведущего телепередачу «Поедем, поедим» на одном из российских телеканалов. Журналист приземлился в аэропорту «Борисполь» 10 июля.

Об этом сообщил полковник государственной погранслужбы Украины Олег Слободян в Facebook.

«Приехал, не поел. При проведении мероприятий пограничного контроля было установлено, что данное лицо нарушало правила въезда/выезда на/с временно оккупированной территории Крыма… В пределах полномочий на основании обнаруженной информации данный гражданин не был пропущен через государственную границу Украины. Также ему запрещен въезд в Украину сроком на три года», — отметил Слободян, заявив, что журналист был в Крыму в сентябре — октябре 2015 года.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России

Украина называет Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.