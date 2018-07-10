Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки

В Белоруссии начали сбор подписей за запрет георгиевских ленточек

На белорусском сайте petitions.by появилась петиция, авторы которой требуют ввести административную ответственность за пропаганду и использование георгиевских лент в стране.

По мнению авторов петиции, ленточка представляет опасность для территориальной целостности этой страны. Они отмечают, что лента стала «символом пророссийских сил на территории Донбасса во время захвата ими власти с применением огнестрельного оружия и военной техники», а также является «символом беззакония, хаоса, нестабильности и сотен жертв сепаратизма».

Авторы петиции просят запретить изготовление, публичное использование, демонстрацию, ношение, а также распространение ленты или ее изображения на территории Белоруссии . Также предложено определить документы, оригиналы боевых знамен, государственные награды и могильные сооружения, на которые подобный запрет не будет распространяться. Петицию планируется направить в совет министров Белоруссии и палату представителей национального собрания республики.