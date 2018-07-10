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Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
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В Белоруссии начали сбор подписей за запрет георгиевских ленточек 

Lenta.ru 1 час назад
На белорусском сайте petitions.by появилась петиция, авторы которой требуют ввести административную ответственность за пропаганду и использование георгиевских лент в стране.
По мнению авторов петиции, ленточка представляет опасность для территориальной целостности этой страны. Они отмечают, что лента стала «символом пророссийских сил на территории Донбасса во время захвата ими власти с применением огнестрельного оружия и военной техники», а также является «символом беззакония, хаоса, нестабильности и сотен жертв сепаратизма».
Авторы петиции просят запретить изготовление, публичное использование, демонстрацию, ношение, а также распространение ленты или ее изображения на территории Белоруссии. Также предложено определить документы, оригиналы боевых знамен, государственные награды и могильные сооружения, на которые подобный запрет не будет распространяться. Петицию планируется направить в совет министров Белоруссии и палату представителей национального собрания республики.
В мае 2017 года закон, запрещающий использование георгиевской ленты, был принят Верховной Радой Украины. В этой стране публичное использование, демонстрация или ношение атрибута или его изображения карается его конфискацией и штрафом. При повторном нарушении штраф возрастает, возможен также административный арест.
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