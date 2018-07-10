«Мир поставили на грань Третьей мировой войны из-за фальшивки»

Подлая пропагандистская фальшивка от столпов демократии

В докладе говорится: «Результаты (анализа) показали отсутствие следов нервно-паралитических веществ или продуктов их распада в образцах из окружающей среды или плазме крови, взятой у предполагаемых пострадавших».

Более того, «На основе полученной информации, интервью и лабораторных анализов МУФС (Миссия по установлению фактов применения химоружия в Сирии) не смогла установить, было ли использовано какое-либо химическое вещество в качестве химоружия в этих инцидентах»

Попросту говоря, исследования на месте не подтвердили факта химической атаки.

Есть известная шутка про преимущество пессимиста — он всегда или прав, или приятно удивлен. В данном случае я приятно удивлен.

Признаться, я ожидал, что ОХЗО представит все требуемые «мировым сообществом» доказательства того, что «кровавый мясник» и «животное» Башар Асад «травит свой народ боевыми отравляющими веществами». И немножко сверху добавит.

В конце концов, «мировое сообщество» — это США, их союзники, клиенты и зависимые страны, эксперты ОХЗО — не инопланетяне и не ангелы, а граждане конкретных стран со своими интересами. Они знают, что противление «мировому сообществу» может бедственно сказаться, по меньшей мере, на карьере (как это было с бывшим директором организации, Хозе Маурицио Бустани). А то и привести к безвременной кончине, как в случае с британским экспертом по ОМП Дэвидом Келли

Но я оказался неправ. То ли изменились политические расклады, то ли просто эксперты ОХЗО решили исполнить свои профессиональные обязанности без оглядки на «мировое сообщество», но так или иначе, следов боевых отравляющих веществ не нашли.

Первоначально в ВВС и Reuters появились заголовки про то, что ОХЗО нашло «следы хлора» (который может использоваться как боевое отравляющее вещество), и эти заголовки были перепечатаны у нас.

Но потом они сами их исправили, потому что в докладе ОХЗО говорится не о хлоре, а о «хлорсодержащих веществах», каковые вещества наверняка можно обнаружить и у вас в квартире, они входят в состав практически всей бытовой химии.

Как хорошо (и несколько взволнованно) описал ситуацию британский парламентарий Джордж Гэлловэй,

«Что это было, что это были за новости? Что насчет Думы? Там была химическая атака? Бомбы с нервно-паралитическим газом, который обрушились на Думу и поставили нас на грань Третьей Мировой Войны?

ОХЗО только что отрапортовала, два часа назад… Не были никакого нервно-паралитического газа в Думе. Не было никакой атаки с этим газом. Мы были поставлены на грань Третьей Мировой Войны из-за фальшивки. Из-за подлой пропагандистской фальшивки».

Что ж, основания предполагать фальшивку были и до этого. Башара Асада можно сколько угодно считать злодеем (это уж вопрос предпочтений и оценок), но едва ли были основания заподозрить в нём самоубийцу, который бы предоставил предлог для вмешательства на стороне его врагов именно в тот момент, когда ему это менее всего было надо. И когда в этом более всего отчаянно нуждались его враги.

С другой стороны, у продвигателей демократии была уже довольно долгая история лжи и фальшивок. На память сразу приходит «химическое оружие Саддама Хусейна» и виагра, которую Каддафи якобы раздавал солдатам, чтобы они насиловали женщин.

Но такого рода сомнения если и высказывались на Западе, то источниками скорее маргинальными, на малопосещаемых сайтах. А все столпы честной журналистики, все уважаемые эксперты, почти все признанные политические лидеры исходили мегатоннами пафоса в отношении бедных сирийских детишек, который кровавый мясник и животное Башар Асад травил зарином, как насекомых.

Типичная публикация в тот момент выглядела, например, так:

«Дональд Трамп выступил с угрозой, что «за это придется заплатить большую цену» и осудил Россию за «поддержку животного Асада». Сирия отрицает, что дети были убиты бочковой бомбой с зарином, в то время как Россия предупреждает: «Военное вмешательство под ложным предлогом вызовет тяжелейшие последствия»…

Нервно-паралитический газ, как утверждается, был использован сирийским правительством в предполагаемой химической атаке… Про-оппозиционный Гута Медиа Центр утверждает, что вертолет сбросил бочковую бомбу с зарином на госпиталь, и другая организация утверждает, что госпиталь был атакован бомбой с хлором».

Хотя во многих публикациях проскакивали слова-соломки «как утверждается», «предположительно», общее впечатление, которое стремилась создать западная медийная элита было однозначным — вне всяких сомнений, кровавый диктатор Асад применил нервно-паралитические отравляющие вещества против бедных сирийских детей, и это требует немедленной и суровой международной реакции.

The New York Times безапелляционно заявляла аршинным заголовком: «Одно здание, одна бомба: как Асад травил свой народ газом» и уверяла читателей, что «Проведенное расследование противоречит оправданиям Асада и его союзников», потому что честные, беспристрастные, дорожащие своей репутацией журналисты этой самой известной в Америке (да и в мире вообще) газеты тщательно опросили надежных экспертов и точно установили, что произошло и кто виноват.

Как писала газета,

«Мы тщательно исследовали десятки видео и фотографий этой атаки вместе со специалистами, учеными, и экспертами по химическому оружию. Мы сотрудничали с исследовательским агентством Forensic Architecture, чтобы создать виртуальную модель места преступления, и проанализировать разрушения, которые могла причинить бомба и обломки, которые она должна была разбросать. Мы также рассмотрели визуальные свидетельства с расследовательской группой Bellingcat».

В общем, не сомневайтесь, мы все очень и очень тщательно рассмотрели и точно уверены. Белый Дом в официальном пресс-релизе заявлял, что Асад использовал нервно-паралитический газ Зарин против своего народа.

«Никакие вещества, относящиеся к Конвенции о Химическом Оружии не были найдены» и, особенно, «Результаты (анализа) показали отсутствие следов нервно-паралитических веществ или продуктов их распада в образцах из окружающей среды или плазме крови, взятой у предполагаемых пострадавших». И вдруг люди на месте происшествия сообщают, что

Конечно, это скандал, и я не знаю, что с этим будут делать.

Надавят на ОХЗО чтобы поправили доклад? Скажут, что русские с сирийцами все очень тщательно подмыли, а так Зарин точно был? Сохранят благородное молчание?

Выяснилось, что медийная и политическая элита Запада тиражировала ложь, причем ложь, составленную с целью спровоцировать войну. Будет ли этим столпам свободы и ценностей стыдно? Я уверен, что ни в малейшей степени.

Никто из них не покается во вретище и пепле, никто не скажет: «наша ложь поставила мир на грань катастрофы, мы ужаснулись и больше не будем». Перед кем бы им стыдиться? Референтная группа их ни в чем не упрекнет. Ну, немного накосячили, надо было тщательнее, а так они же борются за правое дело, за высокие либеральные ценности, за демократию и права человека.

Это же не первый раз ложь, которая стояла за иракской и ливийской войнами, привела к гибели, по самым сдержанным оценкам, сотен тысяч человек. Но вот для кого она не имела никаких тяжелых последствий, так это для самих лжецов.

Кое-что, впрочем, можно сделать — хорошо запомнить этот случай, когда мы стояли на грани прямого столкновения между ядерными державами из-за, как справедливо замечает Джордж Гэлловей, «подлой пропагандистской фальшивки». Сохранить все относящиеся к делу ссылки — и немедленно предъявлять их, когда столпы свободы, ценностей и честной журналистики станут раскручивать следующие подлые пропагандистские фальшивки.