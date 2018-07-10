Ещё
Прилепин пожаловался на нервную жизнь в ДНР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захар Прилепин посетовал на нервную жизнь в ДНР 

Lenta.ru 2 часа назад
Российский писатель Захар Прилепин за время своего пребывания в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) очень постарел — как физически, так и морально. Об этом он рассказал в интервью RT.
«Эти два, три, четыре года прошли как восемь или десять лет. Не буду делать из этого тайну, я демобилизовался, приехал в Москву, и у меня в первую же ночь случился приступ. Я думал ночью, что умру. Врачи в больнице сказали, что у меня хронически плохой сон, плохое питание и живу я в состоянии стресса. Еще стало очень мало вещей в жизни, которые могут меня удивить или заставить меня переживать. Может быть, пройдет, надо подождать», — рассказал Прилепин.
Также писатель добавил, что останется куратором созданного им в армии ДНР батальона — Прилепин продолжит заниматься поставками снаряжения и необходимых вещей для боеспособности подразделения.
>> Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
«Мой батальон был укомплектован всегда. Я оставляю за собой эти функции и буду помогать батальону, как и помогал. В случае любых проблем я появлюсь в Донбассе и буду пытаться в ручном режиме их разрешать. Если начнется обострение боевых действий, то я вернусь обратно в состав батальона», — рассказал он.
Прилепин также сообщил, что намерен реализовывать несколько связанных с Донбассом проектов.
«Есть разнообразные интеллектуальные, политологические и прочие ресурсы, которые необходимо подтянуть в Донбасс для того, чтобы жизнь в республике выглядела так, как мы о ней мечтали. Я хотел бы подтянуть несколько хороших консультантов по экономике. Также есть желание создать политологический клуб. Мы с Иваном Охлобыстиным уже давно хотим собрать 25-35 россиян, которые могли бы приезжать и реализовывать проекты с Донецком, чтобы ДНР не выпадала из новостной повестки дня в России», — уточнил писатель.
9 июля стало известно, что Прилепин покидает пост заместителя командира батальона армии ДНР. Писатель объяснил это тем, что изменилась специфика подразделения, а в большой России у него накопилась «уйма дел». Прилепин подчеркнул, что останется советником главы ДНР Александра Захарченко, куратором батальона, руководителем гуманитарного фонда помощи жителям Донбасса, а также соведущим программы «Донецкий формат».
Прилепин сформировал в ДНР свой батальон в феврале 2017 года. Тогда же глава республики Александр Захарченко вручил ему погоны майора Вооруженных сил ДНР.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии37
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог225
Украина предложила России ядерную сделку95
Россия установила космический рекорд151
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки139
Российского «Охотника» назвали выдумкой57
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение