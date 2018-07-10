Украинские военные постреляли из БМП и танков

В Донбассе украинские военные провели учения со стрельбой из танков и БМП

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Украинские военные провели учения с боевой стрельбой из танков и бронированных машин пехоты в Донбассе, сообщила во вторник пресс-служба Генерального штаба ВС Украины "В районе проведения операции объединенных сил прошли масштабные учения с боевой стрельбой из танков и бронированных машин пехоты", — говорится в сообщении Генштаба в Facebook. По данным пресс-службы, экипажи танков Т64Б и БМП1 выполняли задачи по стрельбе по условному противнику и отрабатывали новые тактические приемы ведения боя.