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Украинские военные постреляли из БМП и танков
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В Донбассе украинские военные провели учения со стрельбой из танков и БМП 

РИА Новости 10 июля 2018
Фото: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Украинские военные провели учения с боевой стрельбой из танков и бронированных машин пехоты в Донбассе, сообщила во вторник пресс-служба Генерального штаба ВС Украины.
"В районе проведения операции объединенных сил прошли масштабные учения с боевой стрельбой из танков и бронированных машин пехоты", — говорится в сообщении Генштаба в Facebook.
По данным пресс-службы, экипажи танков Т64Б и БМП1 выполняли задачи по стрельбе по условному противнику и отрабатывали новые тактические приемы ведения боя.
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