В Грузии саммит НАТО назвали самым неудачным за 10 лет

Тбилиси. Нынешний саммит НАТО для Грузии был самым неудачным с 2008 года, когда стране пообещали членство в Североатлантическом альянсе, передает мнение грузинских СМИ корреспондент газеты ВЗГЛЯД

«Это был первый с той поры саммит, который завершился без важных предложений для Грузии», — отмечает авторитетная тбилисская газета «Резонанси».

Утверждается, что «определенным шагом назад» можно считать то обстоятельство, что Грузию рассматривают не как страну-аспиранта НАТО, а в связке с Украиной

Также уделяется внимание заявлению президента США Дональда Трампа , который сказал, что Грузия получит шанс стать членом НАТО, но не сейчас.

«Эти слова — самое отчетливое послание. В НАТО считают, что Грузия пока не готова к вступлению», — пишет газета.

«Резонанси» также отмечает, что Грузии дали четко понять: ее вступление в НАТО невозможно без предоставления «Плана действий по членству».

В качестве позитива газета указывает на призыв натовцев к России отозвать признание Абхазии Южной Осетии и вывести войска с «оккупированных территорий».

Также позитивным моментом является готовность НАТО сотрудничать с Грузией в плане обеспечения безопасности Черного моря. На 2019 год намечены новые масштабные учения Грузии и НАТО.

«В истории отношений Грузии и НАТО это был самый нерезультативный для нашей страны саммит, так как реальных шагов к членству мы не сделали», — заявил оппозиционный депутат Георгий Канделаки («Европейская Грузия»).