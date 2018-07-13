В Грузии саммит НАТО назвали самым неудачным за 10 лет 

Нынешний саммит НАТО для Грузии был самым неудачным с 2008 года, когда стране пообещали членство в Североатлантическом альянсе, передает мнение грузинских СМИ корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это был первый с той поры саммит, который завершился без важных предложений для Грузии», — отмечает авторитетная тбилисская газета «Резонанси».
Утверждается, что «определенным шагом назад» можно считать то обстоятельство, что Грузию рассматривают не как страну-аспиранта НАТО, а в связке с Украиной.
Также уделяется внимание заявлению президента США Дональда Трампа, который сказал, что Грузия получит шанс стать членом НАТО, но не сейчас.
«Эти слова — самое отчетливое послание. В НАТО считают, что Грузия пока не готова к вступлению», — пишет газета.
«Резонанси» также отмечает, что Грузии дали четко понять: ее вступление в НАТО невозможно без предоставления «Плана действий по членству».
В качестве позитива газета указывает на призыв натовцев к России отозвать признание Абхазии и Южной Осетии и вывести войска с «оккупированных территорий».
Также позитивным моментом является готовность НАТО сотрудничать с Грузией в плане обеспечения безопасности Черного моря. На 2019 год намечены новые масштабные учения Грузии и НАТО.
«В истории отношений Грузии и НАТО это был самый нерезультативный для нашей страны саммит, так как реальных шагов к членству мы не сделали», — заявил оппозиционный депутат Георгий Канделаки («Европейская Грузия»).
Со своей стороны, министр обороны Грузии Леван Изория, выступая в пятницу в парламенте, заявил, что НАТО сохраняет политику открытых дверей для Грузии и отмечает прогресс грузинской стороны, в том числе в плане модернизации армии.