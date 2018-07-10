Ещё
Трамп пожаловался Путину на «глупых» советников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп пожаловался Путину на своих «глупых» советников 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Президент США Дональд Трамп назвал «глупыми» своих советников, которые рекомендовали ему не звонить российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом пишет газета The New York Times.
В марте по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным. После этого стало известно, что советники Трампа по национальной безопасности сначала просили своего начальника не звонить в Москву, а позднее — не поздравлять Путина с победой на президентских выборах.
Тогда хозяин Белого дома не только не проигнорировал их рекомендации, но и заявил Путину, что «это глупые люди, к которым не стоит прислушиваться».
Главы России и США встретятся в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Сообщалось, что они намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки дня. Трамп собирается поговорить с Путиным о конфликтах в Сирии и на Украине, предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы и другом.
Это будет первая полноформатная встреча двух президентов без привязки к саммитам. Год назад главы государств впервые встретились в Гамбурге на полях G20, а затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии8  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу285
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова67
Над Крымом нависла угроза408
«США не будут воевать ни за Украину, ни вместе с ней»191
Загадочный саркофаг обнаружили в Египте
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире Конфликты
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение