Трамп пожаловался Путину на «глупых» советников

Трамп пожаловался Путину на своих «глупых» советников

В марте по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным. После этого стало известно, что советники Трампа по национальной безопасности сначала просили своего начальника не звонить в Москву , а позднее — не поздравлять Путина с победой на президентских выборах.

Тогда хозяин Белого дома не только не проигнорировал их рекомендации, но и заявил Путину, что «это глупые люди, к которым не стоит прислушиваться».

Главы России и США встретятся в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Сообщалось, что они намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки дня. Трамп собирается поговорить с Путиным о конфликтах в Сирии и на Украине , предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы и другом.