В Киеве повышение цен на газ назвали «убийством Украины»

Политик заявил, что в стране самые высокие цены в Европе на природное топливо по отношению к зарплатам украинцев. По его мнению, у жителей Украины не остается средств для нормального существования после оплаты счетов за коммунальные услуги.

"Рассказывать, что нам надо еще повышать (цену на газ. — Прим. ред.), чтобы была такая, как в Италии, в Англии, — это бредятина полная, вранье и убийство страны. На самом деле, у нас не просто дорогой газ, а экстрадорогой газ. Ни одна страна в мире не имеет таких затрат у населения на газ. Если у нас люди заплатят, они не могут дальше жить и у них все уходит на коммунальные услуги", — сказал депутат. Кроме того, парламентарий резко высказался об украинских властях, обвинив их в недальновидности, которая может привести к остановке подачи воды по всей стране.

"У власти находятся экономические тупицы. Сегодня "Киевводоканал" объявил, что, возможно, на Украине будет ограничена вода, потому что предприятие "Днепразот" приостанавливает работу. "Днепразот" — это единственный, кто производит хлор для обеззараживания воды, — другого нет. Скажите, у вас есть мозги, чтобы думать за неделю, за месяц? Пока гром не грянет — не перекреститесь. Ну есть в правительстве хотя бы один не сумасшедший человек?", — посетовал Рабинович.

Повышение цен на газ для украинского населения является одним из условий Международного валютного фонда (МВФ) для выдачи очередного кредита Киеву. Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016-2017 годах Украина получила еще два транша в один миллиард долларов каждый.

Киев надеялся получить пятый транш от фонда до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен.