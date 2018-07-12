Американцы назвали лучшего президента США

Почти половина граждан США назвали лучшим президентом, правившим при их жизни, Барака Обаму , отдав ему первое или второе место. Такие данные приводит американский центр изучения общественного мнения Pew.

Сообщается, что 2002 американцев попросили в свободной форме ответить на вопрос: "Кто из президентов за время вашей жизни лучше всего исполнял свою работу?". В итоговых результатах учитывали первые два места.

По данным исследования, Барака Обаму назвали первым или вторым 44% американцев, 33% выбрали Билла Клинтона и еще 32% считают лучшим президентом США Рональда Рейгана

Отмечается, что 19% американских граждан выбрали первым или вторым вариантом нынешнего главу государства Дональда Трампа , что сопоставимо с результатом 2011 года нынешнего победителя. Так, семь лет назад первым или вторым в рейтинге президентов США Обаму называли всего 20% респондентов.

Исследователи также обратили внимание, что Джона Кеннеди назвали лучшим президентом четверть тех, кто жил при нем, хотя в итоговом рейтинге он набрал 12%.

По данным другого исследования, Трамп занял последнее место в рейтинге президентов США.