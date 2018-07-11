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Евросоюз приревновал США к России и Китаю
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Евросоюз приревновал США к России и Китаю 

Ридус 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что президенту США Дональду Трампу стоит ценить своих европейских союзников больше, чем Россию и Китай.
«Дорогой президент Трамп, у Америки никогда не было и не будет лучшего союзника, чем Европа. Сегодня европейцы тратят на оборону в разы больше, чем Россия и также много, как Китай. Я думаю у вас нет сомнений, господин президент, что этот вклад в совместную оборону и безопасность ЕС и США не может сравниться с тем, что могут предложить Россия и Китай. Дорогая Америка, цени своих союзников, в конце концов, у тебя их не так уж и много», — цитирует Туска телеканал NBC.
Заявление прозвучало в преддверии визита Трампа в Евросоюз и Великобританию, а также проведения саммита НАТО, после чего хозяин Белого дома должен будет отправиться в Финляндию на встречу с президентом Владимиром Путиным.
Напомним, в Трамп неоднократно ставил под сомнение ценность Североатлантического альянса для США и утверждал, что его члены пользуются преимуществами союза за счет Соединенных Штатов. Со своей стороны, европейские политики и СМИ прямо связывают проблемы внутри Альянса с грядущей встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. В ЕС опасаются, что президенты могут прийти к соглашениям, которые нанесут ущерб европейским интересам — например, о прекращении участия США в военных учениях НАТО на восточном фланге альянса в обмен на отказ России от маневров на западе страны.
Кроме того, отношения между ЕС и США осложняет затеянная Трампом торговая война. После введения пошлин на европейские товары глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал принять ответные меры и сделал ряд громких заявлений, в том числе выступил против гегемонии доллара в международной торговле.
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