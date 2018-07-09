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В Мексике назвали «ужасным» отношение США к стране
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В Мексике назвали «ужасным» отношение США к стране 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico City
Будущий глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил в понедельник об "ужасном отношении" к его стране со стороны Соединенных Штатов.
"Конечно, отношение, которое мы получали от США, было ужасно. Мексика и мексиканцы получили от США очень плохое обращение", — заявил Эбрард в эфире радио Formula.
Ранее победивший на выборах президента Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что после вступления в должность 1 декабря назначит Эбрарда главой дипломатического ведомства.
По слова Эбрарда, теперь самым важным является поиск сфер возможного понимания между двумя странами. "Самое простое во внешней политике — это раздуть конфликт, а самое сложное — это искать эти зоны (взаимопонимания)", — заметил будущий министр.
Касаясь модернизации соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА, Эбрард отметил, что вместе с действующей администрацией намерен в оставшееся до декабря время координировать действия, чтобы не допустить ослабления позиций Мексики.
Эбрард планирует 13 июля принять участие во встрече госсекретаря США Майка Помпео с действующим президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето и победителем выборов Обрадором.
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