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Трамп встретится с Мэй
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Трамп не меняет планов посетить Великобританию 

ТАСС 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп не меняет своих планов посетить Великобританию с официальным визитом, несмотря на отставку министров королевства. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отвечая на вопросы о предстоящем визите главы государства в Соединенное Королевство "в свете последних событий".
"Президент по-прежнему с нетерпением ожидает своего рабочего визита [и встречи] с премьер-министром [Терезой Мэй] 13 июля, а также дальнейшего укрепления особых американско-британских отношений", — отметила Сандерс.
В ночь с воскресенья на понедельник о своей отставке объявил британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис, являвшийся главным переговорщиком официального Лондона в диалоге с Брюсселем по определению дальнейшего формата отношений между Великобританией и ЕС. В понедельник британское правительство сообщило об отставке министра иностранных дел страны Бориса Джонсона, который считался лидером сторонников жесткого Brexit в кабинете. Мэй заявила в понедельник, что причиной отставок Джонсона и Дэвиса стало их несогласие с правительственным планом переговоров с ЕС и тем, как будут выглядеть отношения между Лондоном и Брюсселем после предстоящего "развода".
Трамп отправляется во вторник в продолжительное европейское турне, в ходе которого посетит Великобританию, где его ждут не только переговоры с Мэй, но и аудиенция у королевы Елизаветы II. Посол США в Великобритании Роберт Джонсон, не вдаваясь в детали, уточнил, что президент и премьер "обсудят вопрос о взаимоотношениях с Россией" в загородной премьерской резиденции Чекерс 13 июля. Кроме этого президент США, как информировал Джонсон, собирается обсудить с главой правительства Великобритании возможность заключения "двусторонней торговой сделки".
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