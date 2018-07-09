Ещё
Порошенко призвал «запечатать» часть границы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко призвал «запечатать» часть границы с Россией 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: Andreas Gebert/dpa via AP
Украинский президент Петр Порошенко заявил о необходимости "запечатать" неконтролируемую часть границы России и Украины, передает РИА "Новости".
"Я считаю, что единственный путь изменить ситуацию — это запечатать неконтролируемую часть украинско-российской границы и обеспечить выполнение минских соглашений. Москва должна согласиться на размещение под мандатом ООН многонациональной миротворческой операции на всей территории Донбасса, включая неконтролируемую часть границы с Россией", — сказал Порошенко.
С этим заявлением украинский глава государства выступил по итогам переговоров с руководством ЕС в Брюсселе.
Ранее сообщалось, что на Украине придумали "суперход" для вступления в НАТО.
Газета.Ru: последние новости
NYT: Трамп посоветовал Путину не обращать внимания на глупцов в Белом доме Борис Джонсон: Британия движется к статусу колонии Депутат Рады назвал повышение цен на газ "убийством страны"
Комментарии8  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу595
Россиянам «разрешили» сажать картофель63
Над Крымом нависла угроза426
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова101
Трамп пожаловался Путину на «глупых» советников31
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение