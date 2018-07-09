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Трамп ждет подвоха от Китая
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Трамп: Китай может испортить сделку с КНДР 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: Kevin Lamarque/Reuters
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что северокорейские власти исполнят сделку по денуклеаризации, однако указал на возможное негативное влияние со стороны Китая. Об этом он написал в твиттере.
"Я уверен, что [лидер КНДР] Ким Чен Ын исполнит контракт, который мы подписали, и — что гораздо важнее — будет уважать наше рукопожатие. Мы согласились на денуклеаризацию Северной Кореи. Китай, с другой стороны, может оказать негативное влияние на сделку из-за нашей позиции по торговле с Китаем. Надеюсь, что такого не произойдет!" — написал Трамп.
Ранее в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Пхеньян США и КНДР договорились о создании рабочих групп по денуклеаризации.
В то же время сами переговоры с американским чиновником Северная Корея назвала "досадными".
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