Трамп ждет подвоха от Китая

Трамп: Китай может испортить сделку с КНДР

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что северокорейские власти исполнят сделку по денуклеаризации, однако указал на возможное негативное влияние со стороны Китая . Об этом он написал в твиттере.

"Я уверен, что [лидер КНДР] Ким Чен Ын исполнит контракт, который мы подписали, и — что гораздо важнее — будет уважать наше рукопожатие. Мы согласились на денуклеаризацию Северной Кореи. Китай, с другой стороны, может оказать негативное влияние на сделку из-за нашей позиции по торговле с Китаем. Надеюсь, что такого не произойдет!" — написал Трамп. I have confidence that Kim Jong Un will honor the contract we signed &, even more importantly, our handshake. We agreed to the denuclearization of North Korea. China, on the other hand, may be exerting negative pressure on a deal because of our posture on Chinese Trade-Hope Not!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2018 г.

Ранее в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Пхеньян США и КНДР договорились о создании рабочих групп по денуклеаризации.

В то же время сами переговоры с американским чиновником Северная Корея назвала "досадными".