Анапа без моря и другие события дня

Авиацию в пяти регионах подняли по тревоге
Масштабные учения военно-транспортной авиации начались в пяти регионах России. В маневрах участвуют три полка ВТА, укомплектованные самолетами Ил-76МД.
Немцев заподозрили в нарушении санкций
globallookpress.com
После аннексии Крыма Россией страны Европейского союза ввели санкции. Но ограничения на поставки в Россию и в Крым, судя по всему, нарушаются: это установила в ходе собственного расследования радиостанция «Дойчландфунк» (Deutschlandfunk). Две пароходные компании, а также фирма «Сименс» (Siemens) не видят никаких признаков нарушения санкций.
Макаревич удивил реакцией на вылет россиян с ЧМ
globallookpress.com
Российские звезды не расстроены вылетом нашей сборной с ЧМ-2018. Они отмечают, что футболисты и так показали настоящее чудо.
Кудрин усомнился в исполнении "суперуказа" Путина
Средств на исполнение майского указа президента, заложенных в основных направлениях бюджетной и налоговой политики до конца 2021 года, может не хватить.
Прилепин заявил об уходе из армии ДНР
Российский писатель Захар Прилепин больше не заместитель командира 16-го батальона Вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом он сам рассказал в статье для портала «Свободная пресса».
В Анапе запретили купаться
Жителям Анапы запретили заходить в Черное море, сообщили «Комсомольской правде» в управлении гражданской обороны и защиты населения местной мэрии.
Славившего Украину хорвата "казнили" на родине
Высказывания игроков хорватской сборной после победы над российской командой оценили на родине футболистов. Пресса в Хорватии назвала записанное спортсменами видео "прямой провокацией".
Британия создала новую зону операций в ответ России
Вооруженные силы Великобритании увеличат свое присутствие в Северной Атлантике в рамках противостояния «растущей российской угрозе», заявил руководитель Королевского флота адмирал Филип Джонс.
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев
Грузинский пастух убил двух американцев, сообщает Kviris Palitra.