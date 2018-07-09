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Анапа без моря и другие события дня
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Главные события понедельника 

Рамблер 3 часа назад

Авиацию в пяти регионах подняли по тревоге

Масштабные учения военно-транспортной авиации начались в пяти регионах России. В маневрах участвуют три полка ВТА, укомплектованные самолетами Ил-76МД.

Немцев заподозрили в нарушении санкций

globallookpress.com
После аннексии Крыма Россией страны Европейского союза ввели санкции. Но ограничения на поставки в Россию и в Крым, судя по всему, нарушаются: это установила в ходе собственного расследования радиостанция «Дойчландфунк» (Deutschlandfunk). Две пароходные компании, а также фирма «Сименс» (Siemens) не видят никаких признаков нарушения санкций.

Макаревич удивил реакцией на вылет россиян с ЧМ

globallookpress.com
Российские звезды не расстроены вылетом нашей сборной с ЧМ-2018. Они отмечают, что футболисты и так показали настоящее чудо.

Кудрин усомнился в исполнении "суперуказа" Путина

Средств на исполнение майского указа президента, заложенных в основных направлениях бюджетной и налоговой политики до конца 2021 года, может не хватить.

Прилепин заявил об уходе из армии ДНР

Российский писатель Захар Прилепин больше не заместитель командира 16-го батальона Вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом он сам рассказал в статье для портала «Свободная пресса».

В Анапе запретили купаться

Жителям Анапы запретили заходить в Черное море, сообщили «Комсомольской правде» в управлении гражданской обороны и защиты населения местной мэрии.

Славившего Украину хорвата "казнили" на родине

Высказывания игроков хорватской сборной после победы над российской командой оценили на родине футболистов. Пресса в Хорватии назвала записанное спортсменами видео "прямой провокацией".

Британия создала новую зону операций в ответ России

Вооруженные силы Великобритании увеличат свое присутствие в Северной Атлантике в рамках противостояния «растущей российской угрозе», заявил руководитель Королевского флота адмирал Филип Джонс.

Грузинский пастух сознался в убийстве американцев

Грузинский пастух убил двух американцев, сообщает Kviris Palitra.
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