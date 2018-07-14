Порошенко выступил перед пустым залом на саммите НАТО

В Сети обратили внимание на пустой зал при выступлении Порошенко на саммите НАТО

На фотографии с выступления Порошенко и Столтенберга видно, что в зале заняты чуть более десятка мест.

«Украина-НАТО: «Ваше мнение очень важно для нас», — прокомментировал фотографию украинский журналист Юрий Ткачев в своем Facebook.

Напомним, в четверг по итогам заседания комиссии НАТО — Украина на высшем уровне, в альянсе подтвердили, что однажды Украина станет членом НАТО.

До этого президент Украины Петр Порошенко назвал вступление страны в Североатлантический альянс важнейшей целью для Киева.