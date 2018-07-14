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Порошенко выступил перед пустым залом на саммите НАТО
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В Сети обратили внимание на пустой зал при выступлении Порошенко на саммите НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг докладывали о результатах встречи на саммите альянса практически пустому залу.
На фотографии с выступления Порошенко и Столтенберга видно, что в зале заняты чуть более десятка мест.
«Украина-НАТО: «Ваше мнение очень важно для нас», — прокомментировал фотографию украинский журналист Юрий Ткачев в своем Facebook.
Напомним, в четверг по итогам заседания комиссии НАТО — Украина на высшем уровне, в альянсе подтвердили, что однажды Украина станет членом НАТО.
До этого президент Украины Петр Порошенко назвал вступление страны в Североатлантический альянс важнейшей целью для Киева.
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Комментарии21  Ещё 68 источников 
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