Порошенко выступил перед пустым залом на саммите НАТО

Президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг докладывали о результатах встречи на саммите альянса практически пустому залу.
На фотографии с выступления Порошенко и Столтенберга видно, что в зале заняты чуть более десятка мест.
«Украина-НАТО: «Ваше мнение очень важно для нас», — прокомментировал фотографию украинский журналист Юрий Ткачев в своем Facebook.
Напомним, в четверг по итогам заседания комиссии НАТО — Украина на высшем уровне, в альянсе подтвердили, что однажды Украина станет членом НАТО.
До этого президент Украины Петр Порошенко назвал вступление страны в Североатлантический альянс важнейшей целью для Киева.